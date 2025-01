Brasil é o segundo país em número de selecionadas para o Prêmio Aurora Tech 2025

O Aurora Tech Award, prêmio anual que destaca as fundadoras mais ousadas e ambiciosas dos mercados emergentes, anunciou suas 120 principais empreendedoras para 2025. Este ano, a premiação bateu recorde com 2.018 inscrições de 116 países, o dobro do envio do ano passado. A nação que lidera a lista é a Nigéria, seguida pelo Brasil, com 15 candidatas, e pelos Estados Unidos, com o Egito logo atrás. Colômbia, o Quénia, o Reino Unido, a Índia e o Cazaquistão também fazem parte da Long List, que reune um grupo diversificado de candidatas de todo o mundo.

O Aurora Tech Award é uma iniciativa sem fins lucrativos da inDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. O prêmio tem foco em mulheres fundadoras de startups de tecnologia cujos projetos tiveram um impacto profundo no desenvolvimento global. O objetivo é apoiar as empreendedoras no domínio das tecnologias avançadas.

Insights do setor apoiando startups lideradas por mulheres A crescente participação das mulheres no empreendedorismo marca uma tendência global significativa. De acordo com o Monitor de Empreendedorismo Global (GEM), as taxas de atividade inicial das mulheres aumentaram de uma média de 6,1% (2001-2005) para 10,4% (2021-2023) em 30 países. Os mercados emergentes demonstram um impulso ainda mais forte. Pesquisa da WE-FI revela que 17% das mulheres em idade ativa nas economias em desenvolvimento já são empreendedoras, com 35% aspirando se juntar a elas. Em contraste, os países de rendimento elevado reportam apenas 9% de envolvimento e 14% de taxas de aspiração. África, em particular, destaca-se, com países como Angola e Togo a reportar taxas mais elevadas de empreendedorismo feminino do que de participação masculina. As startups fundadas ou cofundadas por mulheres também superam as suas contrapartes lideradas por homens em termos de eficiência de receitas. Pesquisa realizada pelo BCG mostra que as startups lideradas por mulheres geram 78 centavos de receita por dólar de financiamento, em comparação com apenas 31 centavos para empreendimentos liderados por homens. Durante um período de cinco anos, elas também alcançaram receita acumulada 10% maior – US$730.000 contra US$662.000 (Desafio em Massa 2019). À escala local, as empresas pertencentes a mulheres alimentam o desenvolvimento económico e inspiram as gerações futuras. Relatórios da ProMujer destacam o papel fundamental que as empresárias desempenham no fortalecimento das comunidades e na quebra de barreiras, reforçando o seu impacto social a longo prazo.