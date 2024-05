Brasil: uma potência tecnológica na América Latina

Líder em inovação na América Latina, segundo o ranking Global Innovation Index (GII), o Brasil figura com um verdadeiro celeiro de empresas e startups que tem revolucionado o mercado de tecnologia global.

Na área de banking, por exemplo, a implantação do PIX, para transferências e pagamentos bancários de forma instantânea, e do sistema financeiro aberto, Open Finance, pelo Banco Central do Brasil, não à toa, foram considerados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) como iniciativas de referência internacional, na vanguarda da inovação do setor em 2023.

Tal desempenho, porém, não é algo restrito à atualidade. Há exatos 30 anos, quando escolhemos o Brasil para ser a sede do nosso primeiro escritório internacional fora do México, nossa decisão já foi pautada em todo potencial econômico, criativo e tecnológico que o país apresentava.

E a principal diferença de lá para cá, atribuo, em suma, apenas ao desenvolvimento de novas ferramentas e soluções tecnológicas que modificaram o cenário tecnológico global e, consequentemente, nosso comportamento.

Se antes usávamos listas telefônicas para entrar em contato com os primeiros clientes, nos admirávamos com o advento da internet e investíamos no pioneirismo da aplicação do conceito nearshore como estratégia de negócio, atualmente, nosso foco está voltado à inteligência artificial (IA), automação de processos, migração para nuvem, gestão data-driven e melhorias de processos, que visam não só o crescimento das empresas, mas da sociedade como um todo.

Afinal, além de apoiarmos organizações dos mais variados setores em seus processos de transformação digital, também temos como propósito seguir atuando em prol de transformar o Brasil em um país do futuro através do trabalho e da educação em TI.

Por isso, por meio do nosso Instituto de Responsabilidade Social, chamado Fundacion Solidária, firmamos importantes parcerias e nos comprometemos a investir em projetos sociais para incentivo, capacitação e inserção de mulheres, refugiados, jovens em situação de vulnerabilidade social e estudantes no mercado de tecnologia.

Neste ano, inclusive, acabamos de renovar nosso apoio e patrocínio à associação social #SerMulherEmTech, que tem por missão inspirar, incluir e engajar cada vez mais meninas, cis e trans, a construírem uma carreira nessa área tão promissora, mas ainda tão desafiadora aos olhos das minorias.

Como mulher de origem latino-americana, tenho muito orgulho de estar à frente da Softtek para testemunhar todos esses acontecimentos que marcaram os nossos 30 anos de atuação no Brasil.

E para os próximos anos, o meu desejo é que sigamos nos renovando na construção de muitas outras histórias de sucesso, repletas de grandes avanços e conquistas.

Sobre a autora: Eleita uma das 50 Mulheres mais poderosas da área de TI pela revista Forbes, Blanca Treviño é fundadora-membro da Softtek, e atual presidente e CEO global da empresa. No Brasil, a Softtek possui um Instituto de Responsabilidade Social próprio, chamado de Fundación Solidária, que realiza parcerias e investe em projetos sociais para incentivo, capacitação e inserção de mulheres, refugiados, jovens em situação de vulnerabilidade social e estudantes na área de tecnologia.