Visibilidade e capacitação das mulheres na tecnologia

O Dia Internacional da Mulher é o momento perfeito para refletir sobre as conquistas femininas e encorajar as mulheres que ainda não têm certeza sobre seguir uma carreira em tecnologia. A indústria está cheia de oportunidades para que as mulheres inovem, liderem e causem impacto.

Gostaria de trazer à reflexão que o tema deste ano da campanha da International Women's Development Agency (IWDA) é #AccelerateAction. Sabemos que as lideranças podem acelerar as ações para as mulheres na tecnologia dentro das empresas de várias maneiras, mas, de acordo com a IWDA, os dois pontos para manter o foco neste ano são a capacitação das equipes e a celebração das vitórias.

Capacitar as mulheres para assumir a responsabilidade por programas e tarefas é uma forma de continuar a promovê-las dentro e fora da empresa. Impulsionar cada vez mais as mulheres em cargos de lideranças nos departamentos trará mais benefícios no sentido de colaboração e inovação para as empresas.

Já sobre o segundo ponto, muitas vezes concluímos uma tarefa e imediatamente passamos para a próxima, sem parar para comemorar nossas vitórias. Muitas das mulheres com quem trabalho — agora e no passado também — caem nesse padrão, ou seja, acabam pulando esta etapa porque estão muito focadas na necessidade de constantemente provar suas habilidades. É fundamental tirar um tempo para celebrar o trabalho excepcional que as mulheres fazem por nossas empresas e por nossa sociedade.

A nossa perspectiva única é inestimável, e a nossa voz é necessária para moldar o futuro e quebrar barreiras. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade para reconhecer as nossas conquistas e encorajar mais mulheres a seguir carreira neste campo fascinante e cheio de oportunidades da tecnologia.

Sobre a autora: Kelly Wells é COO da Object First.