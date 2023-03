A liderança das mulheres na tecnologia segundo a Xerox

Dia 8 de março é uma data que reúne todas as mulheres do mundo sem distinções étnicas, culturais, econômicas ou políticas. Por aproximadamente 90 anos, o objetivo tem sido defender a igualdade, a justiça e a paz como condições necessárias para o desenvolvimento global.

Em 20 de dezembro de 2013, o Conselho das Nações Unidas adotou uma resolução reconhecendo a importância da igualdade de acesso e da plena participação na ciência e na tecnologia. Isto é comemorado em 11 de fevereiro, para que todas as mulheres e meninas em todo o mundo possam fazer parte da inovação que contribui para a igualdade de gênero e para o empoderamento das mulheres.

“Para a Xerox, o papel que as mulheres desempenham no desenvolvimento é indiscutível, por isso encorajamos sua contínua participação em prol da igualdade . A liderança feminina é um elemento indispensável para alcançar o sucesso neste campo, assim como a promoção de talentos independentemente do gênero e o apoio à educação como base para criar projetos que nos inspirem a ir além de nossos limites sem fazer distinções em 2023”, diz Neves.

“Na Xerox, estamos trabalhando para tornar nossa empresa um espaço inclusivo com equidade, e acreditamos fortemente em um futuro em que possamos construir independentemente de nosso gênero. O papel que as mulheres desempenham no desenvolvimento tecnológico e na indústria gráfica mudou notavelmente comparado às décadas anteriores, é por isso que na Xerox queremos continuar impulsionando esta tendência nos próximos anos e contribuir para a sua liderança”, afirmou Ticiana Neves, Head of Xerox LATAM Field Marketing.

Desde o surgimento da Xerox há mais de meio século, sob a liderança de Joseph C. Wilson, primeiro CEO da Xerox, a inclusão tem sido parte do sistema de valores que possibilitou que atualmente a Xerox tenha uma das forças de trabalho mais diversificadas do mundo. Desta forma, todas as experiências e perspectivas estimulam uma interação que impulsiona a inovação, beneficiando o contínuo avanço dos clientes, assim como dos funcionários e fornecedores.

Tecnologia em prol da igualdade

De acordo com a UNCTAD, estima-se que em 2050, 75% dos empregos estarão relacionados às áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Porém, as mulheres na América Latina têm atualmente menos de 40% das oportunidades de emprego, o que dificulta o seu desenvolvimento no mundo científico.

O apoio às mulheres e meninas para facilitar seu acesso, treinamento e educação em ciência e tecnologia permitirá a transformação desta realidade propiciando novas possibilidades nas quais a criatividade e a diversidade aumentam o potencial para formular soluções que atendam às necessidades sociais, técnicas e econômicas que favoreçam um mundo mais acessível e equilibrado para todas as pessoas.

Organizações como Girls Who Code estão unindo esforços para apoiar a integração das meninas na ciência. Maria Birau, cientista sênior no Centro de Pesquisa Xerox no Canadá há mais de 20 anos, tem 54 subvenções. Ela é um dos exemplos que produzem um impacto positivo. Maria Birau enfatiza a necessidade de nunca ter medo do fracasso. Tudo é experiência nos processos de aprendizagem que precisam ser reforçados para ajudar meninas e jovens mulheres a desenvolver autoconfiança.

“Na Xerox, eu tive a oportunidade única de colaborar com vários cientistas e engenheiros em muitos projetos. Trabalhamos juntos para encontrar soluções para novos desafios, e essa é uma experiência gratificante que me deixa muito orgulhosa do que conseguimos como uma equipe”, relatou Maria Birau.

Dianne Colelli, engenheira de sistemas de software para Engenharia de Soluções no Local de Trabalho, está com a Xerox há quase 23 anos e já acumulou nove patentes. Ela é mais um exemplo inspirador para multiplicar esses esforços de inclusão. Seus conselhos para as gerações mais jovens destacam a necessidade de permitir que as meninas busquem aquilo que gostam de fazer a fim de manter suas oportunidades abertas para aproveitar todo o seu potencial, realizar seus sonhos e abrir novos caminhos.

“Eu gosto de enfrentar as coisas um dia de cada vez e fazer o meu melhor a cada dia. Cada dia apresenta um novo conjunto de desafios que me mantém aprendendo e crescendo com os cientistas da Xerox”, explicou.