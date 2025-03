8M: desigualdade de gênero e desafios invisíveis para a equidade

Todo dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, cujo objetivo, segundo a Organização das Nações Unidas, é valorizar “as mulheres comuns como protagonistas da história, enraizando-se na luta secular das mulheres para participar da sociedade em igualdade de condições com os homens”.

A ESET, empresa de detecção proativa de ameaças, analisa a situação atual da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, a presença do teto de vidro, a sobrecarga mental gerada por essa realidade e as ações que as empresas podem tomar para contribuir para a equidade.

Para contextualizar, na indústria da cibersegurança, por exemplo, em 2023 o número de profissionais dessa área no mundo chegou a 5.452.732 (na América Latina, o número foi de 1.285.505), e apenas 25% eram mulheres. Em consonância com isso, o Fundo Monetário Internacional indica que menos da metade das mulheres participa ativamente do mercado de trabalho global, em comparação com 72% dos homens. E, de acordo com o Relatório sobre a Desigualdade Global de Gênero divulgado este ano pelo Fórum Econômico Mundial, a paridade salarial total entre os gêneros só será alcançada em 2058.

Na América Latina e no Caribe, a Organização Internacional do Trabalho destaca que, embora tenha havido avanços, ainda persistem “desigualdades de gênero”. Especificamente, aponta que, em 2024, “a taxa de participação feminina se manteve em 52,1%, muito abaixo da dos homens (74,3%)”. Além disso, acrescenta: “As mulheres ganham, em média, 20% menos do que os homens e continuam expostas a maiores taxas de desemprego e a empregos de menor qualidade”.

Julieta Escolar, gerente de Recursos Humanos da ESET para a América Latina, na sede de Buenos Aires, analisa: “A desigualdade salarial não ocorre apenas devido ao baixo acesso a cargos de liderança, mas também entre profissionais que ocupam as mesmas funções e hierarquias. Esse ainda é um grande desafio. Embora as empresas estejam começando a mapear a situação e a buscar soluções, poucas conseguem resolvê-la no curto ou médio prazo”.

O teto de vidro Outro aspecto dessa problemática é o chamado teto de vidro, que, de maneira invisível, mas perceptível, limita o crescimento e o desenvolvimento das mulheres no ambiente corporativo. O teto de vidro refere-se a um conjunto de normas não escritas dentro das organizações que dificultam o acesso das mulheres a cargos de alta liderança. Sua invisibilidade se deve à ausência de leis e regulamentos explícitos. De acordo com a Russell Reynolds Associates, empresa global especializada em recrutamento e consultoria de liderança, em seu índice de rotatividade de Diretores Executivos, as mulheres representaram apenas 24 das nomeações para CEOs em 2024 em nível global (equivalente a 11%), em comparação com 196 nomeações de homens. Carla Araujo, Gerente de Marketing da ESET Brasil, compartilha: “Em minha trajetória profissional, sempre trabalhei majoritariamente com gestores e colegas homens. Em diversas ocasiões, percebi questionamentos velados – nunca diretos, mas sempre presentes – sobre a capacidade das mulheres para assumir posições de liderança. Além disso, testemunhei diversas situações em que colegas homens foram promovidos enquanto mulheres, com a mesma ou até melhor qualificação, foram ignoradas”. Julieta Escolar complementa: “O maior desafio que nós, mulheres, enfrentamos no mercado de trabalho é a falta de representatividade em cargos de liderança. Historicamente, esses postos foram ocupados por homens e, embora essa realidade esteja mudando gradativamente, ainda há um longo caminho a percorrer. No meu trabalho, já ouvi comentários de líderes masculinos pedindo para não contratarmos mulheres para cargos estratégicos para evitar alta rotatividade devido a licenças-maternidade. Como mulher, tive que ouvir esses comentários sem poder rebatê-los”. Por sua vez, Gabriela Rodríguez, gerente de Vendas da ESET para a América Latina, sediada no México, compartilha: “Na minha visão, o maior desafio é o respeito ao direito à maternidade. O fato de ser mãe não impede, de forma alguma, que uma mulher exerça qualquer atividade profissional, inclusive com excelência. No entanto, a gravidez ainda é uma das principais razões pelas quais muitas mulheres têm seu direito ao trabalho injustamente negado. Como enfrentei essa situação? Não aceitando, não tolerando e deixando claro que a maternidade não é um impedimento”. “Esse tipo de desafio cria barreiras silenciosas que dificultam o crescimento profissional das mulheres”, pontua Araujo.

Sobrecarga mental Um estudo recente da Universidade de Bath e da Universidade de Melbourne confirma essa realidade: as mulheres assumem sete em cada dez (71%) tarefas de planejamento e gestão do lar. Essas atividades incluem programação, organização e delegação de tarefas para garantir o funcionamento da vida familiar. O estudo, realizado com a participação de 3.000 pais e mães nos Estados Unidos, revelou que as mulheres realizam 79% das tarefas diárias, como limpeza e cuidado com os filhos, mais que o dobro dos homens (37%). “A carga mental invisível das mulheres, que buscam constantemente equilibrar vida pessoal e profissional, é um dos maiores desafios que enfrentamos. Muitas vezes, somos responsáveis por organizar toda a logística familiar e, mesmo quando delegamos tarefas, não nos é permitido deixar de ser a peça-chave para que tudo funcione. Por isso, a sensação de exaustão é constante”, afirma Escolar.