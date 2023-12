O papel das empresas de tecnologia para promover a inclusão

A pesquisa “Diversidade Aprendiz”, realizada pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), aponta que cerca de 90% das empresas demonstram algum nível de preocupação com questões relacionadas à diversidade e inclusão corporativa. No entanto, cerca de 40% delas ainda não implementam programas relativos à inclusão e diversidade em sua cultura organizacional.

Avaliando este cenário, é possível afirmar que as companhias, de uma forma geral, ainda têm uma longa jornada a percorrer frente a esta temática. Por outro lado, as empresas de TI contam com papel crucial para inspirar e apoiar outras organizações a implementarem iniciativas de diversidade e inclusão efetivas, tendo em vista o poder inovativo e transformador que a tecnologia é capaz de oferecer.

O cenário das mulheres no mercado de TI

Nos últimos tempos, a discussão acerca da presença feminina no setor de tecnologia tem se expandido. No entanto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 83,3% do mercado de TI é composto por homens, enquanto as mulheres ocupam apenas 12,3% dos cargos, reforçando que ainda não há equidade de gênero no segmento.

Além disso, o estudo FEEx - FIA Employee Experience, indica que as mulheres apresentam 12% a mais de estresse excessivo do que os homens e 73% mais casos de burnout. Isto ocorre, muitas vezes, pelos inúmeros relatos de mulheres que trazem à tona situações desconfortáveis na rotina do trabalho, que contemplam desde constrangimentos em reuniões, até interrupções e descredibilização em seus discursos.

A partir dessa realidade, e levando em consideração os dados apresentados, torna-se fundamental que as empresas de TI se comprometam a reverter este cenário, por meio da promoção de ações específicas para mulheres e bate-papos que fomentem esta discussão, a fim de promover um ambiente de trabalho saudável e que preze pela equidade de gênero, mas sobretudo, pelo bem-estar e compromisso social.

Afinal, o setor de tecnologia exige a capacidade diária de inovar e isto é possível quando há pluralidade dentro das empresas, fomentando e estimulando a criatividade.