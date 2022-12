A gestão da diversidade cultural ajuda a criar valor comercial

Mais de 50 anos se passaram desde que começamos a falar sobre globalização e como ela quebraria todos os tipos de fronteiras, estabelecendo as bases para a "aldeia global" imaginada por McLuhan. Entretanto, só há pouco mais de duas décadas é que a digitalização e a massificação da Internet fizeram desaparecer as barreiras geográficas, nos aproximando de novas culturas e abrindo as portas para um mundo onde a diversidade é a constante.

Yasna Gatica Yasna Gatica

Como esperado, este novo paradigma tem tido um impacto qualitativo nas operações comerciais. Na verdade, hoje não é possível pensar na dinâmica de uma organização sem considerar o valor gerado pela gestão da diversidade.

A diversidade cultural é um dos pilares transformadores para qualquer empresa, pois permite uma melhor adaptação às necessidades de um conjunto heterogêneo de clientes, parceiros e colaboradores, além de oferecer serviços e soluções mais completas e eficazes. Como disse Myrtha Casanova, fundadora e presidente do Instituto Europeu de Gestão da Diversidade: "São equipes diversas, onde a inclusão é incentivada, que são responsáveis por toda inovação”.

Mas a questão fundamental é: como administrar a diversidade cultural para alcançar resultados concretos no ambiente empresarial, especialmente em uma região tão heterogênea quanto a América Latina?

Para isso, deve-se entender que somente equipes bem integradas de pessoas geram a inovação e a criatividade necessárias para garantir a sobrevivência e o crescimento de nossas empresas em mercados cada vez mais complexos.

Portanto, a diversidade por si só, entendida como o encontro de pessoas com diferentes culturas, idiossincrasias, credos ou formas de entender o mundo, não é suficiente; todos eles devem se relacionar, coexistir e colaborar em ambientes que promovam a inclusão efetiva.

Em uma organização sempre haverá pessoas com as habilidades adequadas para realizar uma tarefa específica, e este critério deve ser o único a ser considerado na tomada de decisões, evitando qualquer forma de discriminação, seja por gênero, orientação, nacionalidade, crenças ou idade, entre outros. O foco deve ser colocado nos valores, atitude, conhecimento, experiência e habilidades que os funcionários trazem para a equipe, pois é nestes aspectos que reside o valor que eles verdadeiramente contribuem para a organização.

Na nova realidade trazida pela pandemia, onde a colaboração e as tecnologias de comunicação superaram quaisquer barreiras geográficas, a diversidade cultural oferece uma grande oportunidade para o sucesso das organizações, pois melhora sua reputação, tornando-as um empregador atraente para pessoas talentosas, promove a motivação e a criatividade, assim como a inovação e a eficiência do pessoal. Também fortalece a cultura corporativa, tornando-a mais flexível e capaz de se adaptar às mudanças das necessidades das pessoas e dos mercados.

Sobre o autor: Yasna Gatica é Gerente de Recursos Humanos da Cirion Technologies no Chile. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Bernardo O'Higgins, com experiência em gestão de recursos humanos em empresas como ADP, Complejo Hospitalario San José e Sandvik. Ela tem mestrado em Gestão de Pessoas e Dinâmica Organizacional pela Universidade do Chile.