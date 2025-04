Os funcionários usam o GenAI, mas as empresas não têm controle sobre a tecnologia

A quinta edição da pesquisa State of Data Brazil, realizada pelo Data Hackers, com apoio da Bain & Company, aponta que 82% das empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial generativa. No entanto, 57% dos profissionais da área afirmam usar essas ferramentas em versões gratuitas e fora do controle corporativo, evidenciando o desafio da governança tecnológica. Os dados foram apresentados por Monique Femme, diretora executiva do Data Hackers, durante o TDC Summit São Paulo, em palestra voltada a executivos de tecnologia e inovação.

Monique destacou que a falta de políticas estruturadas e de expertise técnica está entre os principais obstáculos à adoção segura da IA generativa nas empresas. “Todo mundo quer aplicar a IA generativa, mas a maioria ainda não sabe como justificar o investimento nem como garantir segurança nesse uso”, afirmou. A pesquisa também mostra que 63% das empresas adotam modelos descentralizados de uso da tecnologia, o que agrava os riscos e dificulta a padronização.

A rotatividade no setor é outro sinal de alerta. Segundo o estudo, metade dos profissionais de dados entrevistados fez ao menos uma entrevista de emprego nos últimos seis meses. Apesar de um aumento médio de 11% nos salários em 2024, a taxa de retenção dos profissionais caiu 60% em relação a anos anteriores. “Existe um paradoxo entre pagar bem e manter a satisfação das equipes. Um terço dos profissionais está insatisfeito”, explicou Monique.

Desafios de inclusão e barreiras estruturais A pesquisa também mostra uma estagnação ou recuo nos indicadores de diversidade. Em 2024, apenas 22% dos respondentes se identificaram como mulheres, número inferior ao registrado em 2022. A proporção de profissionais pretos é de 6,4% e de pessoas com deficiência, 2,7%, apesar de esses grupos representarem parcelas significativamente maiores da população brasileira. “A diversidade é uma ação individual com impacto coletivo. Esperar que apenas as empresas liderem esse movimento é um erro”, afirmou Monique. A análise sobre diversidade vai além da presença nos times: 60% das mulheres ouvidas relataram que suas ideias são frequentemente ignoradas em ambientes profissionais; 61,2% afirmaram enfrentar barreiras na velocidade de progressão de carreira; e 56% relataram falta de oportunidades de promoção. A percepção contrasta com a de grupos masculinos, que raramente apontam esses fatores como limitantes. Outro ponto citado foi a dificuldade de acesso enfrentada por profissionais com deficiência. Monique compartilhou o caso de uma cientista de dados cega contratada por uma grande empresa, que enfrentou como primeira barreira o fato de o contrato ter sido disponibilizado em imagem, inacessível para softwares leitores de tela. “As plataformas ainda não estão preparadas para a inclusão plena”, destacou.