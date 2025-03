Apesar das restrições orçamentárias, empresas brasileiras adotam GenAI

A Nutanix apresentou as descobertas da Pesquisa Enterprise Cloud Index (ECI, ou Índice de Nuvem Empresarial), a qual revelou que o Brasil está avançado na adoção de contêineres e aplicações nativas em nuvem, mas enfrenta desafios significativos na implementação da inteligência artificial generativa (GenAI).

Embora absolutamente todas as empresas entrevistadas no país possuam uma estratégia de GenAI, apenas 50% já estão em processo de implementação, enquanto 42% afirmam que ainda não iniciaram a implementação — uma diferença de 10 pontos percentuais uma vez que a média global é de 32%.

A pesquisa indica que essa menor taxa de implementação da estratégia de GenAI entre os entrevistados do Brasil pode estar relacionada ao fato de que os tomadores de decisão do país estão lidando com uma série de desafios de implantação, que vão desde escassez de habilidades até preocupações com privacidade de dados, especificamente:

O desafio n° 1 das empresas brasileiras quando se trata da utilização da GenAI, são as preocupações com privacidade e segurança (55%) do uso de LLMs (Large Language Models) com dados confidenciais da empresa.

O desafio nº 2 é a complexidade e a falta de experiência necessária (31%) para construir ambientes GenAI do zero.

94% dos entrevistados do Brasil concordam que a GenAI está mudando as prioridades de suas organizações, com segurança e privacidade sendo uma preocupação primária.

70% dos entrevistados do Brasil acreditam que dimensionar as cargas de trabalho da GenAI do desenvolvimento para a produção será um desafio, dada à infraestrutura de TI existente.

​​75% dos entrevistados do Brasil simplesmente acreditam que a adoção da GenAI será um desafio para suas organizações, número maior do que a média global de 68%.

A visão brasileira sobre os ganhos financeiros da GenAI é positiva. 78% dos entrevistados esperam um retorno positivo sobre os investimentos (ROI) nos próximos três anos, uma taxa maior que seus pares nas Américas que é de 67%. Porém, 98% listaram obstáculos significativos na escalabilidade de workloads de GenAI. Entraves como integração com a infraestrutura de TI existente (70%), custo de propriedade e visibilidade do ROI (54%), falta de habilidades para implantar e operar IA (48%), desafios regulatórios e de conformidade (48%) e recursos computacionais limitados (38%). Esses percentuais mostram a complexidade envolvida em projetos de GenAI de sucesso e a necessidade de simplificação e flexibilização.

Ainda, no Brasil, existem desafios associados. Ao serem perguntados sobre os desafios específicos que decisores enfrentam em relação à conteinerização de aplicações e ao gerenciamento de contêineres, os resultados indicam que 91% das empresas brasileiras sentem que sua infraestrutura de TI atual requer melhorias para dar suporte total a aplicações e contêineres nativos da nuvem. A pesquisa indica que 81% dos respondentes veem barreiras em silos de dados, sistemas isolados de armazenamento que impedem o acesso e o compartilhamento contínuos entre diferentes partes da organização.

Impacto da GenAI no mercado de trabalho O estudo indica que a GenAI está reformulando o mercado de trabalho no Brasil de forma acelerada. De acordo com os dados da pesquisa, 59% dos profissionais brasileiros afirmam estar sendo "forçados" a assumir papéis relacionados à IA, uma taxa significativamente maior do que a média global (37%) e da região das Américas (44%). A alta proporção de entrevistados brasileiros dizendo que estão sendo forçados a assumir uma função de IA indica que muitas organizações previram que seria uma lacuna de habilidades e tentaram mitigar esse desafio requalificando os funcionários existentes em vez de contratar novos. A atualização de conhecimento e capacitação dos funcionários pode ser mais rápida e eficiente do que contratar e treinar novos funcionários, resultando em um saldo positivo aos tomadores de decisão no Brasil em relação à adoção de habilidades relacionadas à GenAI em suas organizações. Pelo lado positivo, 53% dos entrevistados enxergam a GenAI como uma oportunidade para se tornarem especialistas em IA e 49% acreditam que poderão aumentar a produtividade e eficiência dos seus trabalhos. Entretanto, o temor sobre a viabilidade e o risco do trabalho a longo prazo afeta 47% dos entrevistados, um índice bem maior do que a média global e Américas que ficou em 34%. A pesquisa mostra que os entrevistados do Brasil adotaram uma abordagem única para lidar com as lacunas de habilidades relacionadas à GenAI, com foco na requalificação e capacitação dos funcionários existentes. Isso significa que o investimento contínuo em treinamento de TI para dar suporte à GenAI será essencial a fim de garantir a evolução bem-sucedida dos funcionários atuais no curto prazo. No longo prazo, as organizações brasileiras apontam também para a contratação externa e a aquisição de talentos em relação à qualificação/experiência da GenAI em paralelo com o treinamento interno.