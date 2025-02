O futuro da IA generativa: 10 tendências a serem observadas em 2025

Vários relatórios mostram que os líderes empresariais esperam que seus investimentos em IA generativa gerem valor mensurável este ano, uma indicação clara de que os dias de experimentação com GenAI apenas para fins de aprendizado acabaram.

Por exemplo, 75% dos 1.803 executivos de nível C pesquisados pelo Boston Consulting Group (BCG) para sua pesquisa global “AI Radar” incluem IA/GenAI entre suas três principais prioridades estratégicas para 2025.

E as organizações estão apoiando esse sentimento com dinheiro. Os orçamentos da GenAI crescerão 60% entre 2025 e 2027, de uma média de 4,7% do total de orçamentos de TI para cerca de 7,6% em 2027, de acordo com a "7ª Pesquisa de Pulso de Gastos com TI" de julho de 2024 do BCG com 330 compradores de TI, conduzida com a empresa de consultoria global GLG.

Para algumas organizações, isso se traduz em quantias significativas de dinheiro.

A empresa de serviços profissionais KPMG descobriu que 68% dos entrevistados em sua “Pesquisa Quarterly AI Pulse”, publicada em janeiro de 2025, planejam investir entre US$ 50 milhões e US$ 250 milhões em GenAI no próximo ano, acima dos 45% que planejaram tais investimentos há um ano.

Aqui estão 10 tendências da GenAI para 2025 — e as ferramentas da GenAI que ajudarão a impulsioná-las.

1. Executivos buscam retorno sobre investimento em GenAI

As organizações têm experimentado o GenAI desde que o ChatGPT chegou ao mercado no final de 2022, mas esses experimentos produziram resultados mistos em termos de geração de retornos.

Agora a pressão é para demonstrar um sólido retorno sobre o investimento. "Estamos no 'Mostre-me o dinheiro, mostre-me o valor, mostre-me o retorno sobre meus investimentos em IA generativa'", disse Brian Jackson, diretor de pesquisa do Info-Tech Research Group. "A IA generativa está se tornando mais parecida com qualquer outro serviço ou infraestrutura já adquirido, onde se espera que ela produza valor."

As organizações estão no caminho certo. O relatório ROI da IA Generativa, conduzido no outono de 2024 pelo National Research Group e encomendado pelo Google Cloud, descobriu que 74% das empresas pesquisadas que usam a GenAI estão obtendo ROI, e cerca de outros 35% esperam obter ROI nos próximos 12 meses.

Os 2.500 líderes empresariais de nível executivo entrevistados para o relatório citaram o aumento da produtividade dos funcionários e a melhoria da experiência do usuário, do engajamento e da satisfação como os benefícios mensuráveis mais comuns que eles observaram.

2. As iniciativas GenAI incorporarão cada vez mais uma abordagem de baixo para cima

Os executivos fizeram do GenAI uma prioridade máxima e estão fazendo tudo o que podem para impulsionar iniciativas do GenAI em suas organizações. Mas o mesmo valor será obtido com a capacidade dos trabalhadores comuns de usar a tecnologia para ajudá-los a fazer seu trabalho de forma mais rápida e melhor, disse Jackson.

"Você pode cometer um erro em termos de ROI com o GenAI se adotar uma abordagem muito de cima para baixo", explicou ele. "Essa é uma maneira de desbloquear valor. Mas outra maneira de obter valor da IA é colocá-la nas mãos dos funcionários. Os trabalhadores que estão próximos do trabalho são frequentemente aqueles que criam maneiras de a GenAI ser útil."

3. GenAI transformará todos em programadores

Os trabalhadores usarão o GenAI para ajudá-los a implementar a tecnologia, disse Jackson. Eles serão cada vez mais capazes de dar instruções às ferramentas GenAI em linguagem cotidiana para criar programas GenAI e outros códigos de software para automatizar e agilizar tarefas.

"A IA generativa está transformando todos em programadores", disse ele. "É algo enorme. Não deveríamos desperdiçar esse valor."

Isso não acontece por acaso. Jackson disse que os executivos — principalmente os CIOs — precisam educar a força de trabalho de suas organizações sobre como usar o GenAI e "ir até as linhas de negócios e mostrar a eles como isso pode ser útil, como eles devem imaginar casos de uso e mostrar a eles que é isso que devemos fazer com a IA generativa".

4. Organizações e executivos construirão confiança nos sistemas GenAI

À medida que o GenAI se torna mais difundido, é fundamental criar confiança nesses sistemas, disse Manjeet Rege, professor e chefe do departamento de engenharia de software e ciência de dados da Universidade de St. Thomas.

Rege disse que vê organizações adotando as seguintes estratégias para construir confiança:

Transparência para fornecer explicações claras sobre os processos de tomada de decisão e fontes de dados da GenAI.

Capacidade de explicar o desenvolvimento de técnicas para interpretar e compreender resultados baseados em GenAI .

Responsabilidade para estabelecer linhas claras de responsabilidade para decisões e ações relacionadas ao GenAI.

Rege disse que os líderes empresariais também estão implementando monitoramento contínuo para revisar e atualizar regularmente os sistemas GenAI para garantir que eles permaneçam justos, precisos e imparciais, uma medida que gera ainda mais confiança.

5. As organizações implementarão aplicativos GenAI mais personalizados, adaptados e verticais

As organizações se afastaram da abordagem plug-and-play que tinham quando o ChatGPT estreou e, em vez disso, estão implementando o GenAI "de uma forma mais personalizada", disse Sagar Samtani, professor associado da Kelley School of Business da Universidade de Indiana e diretor do Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

"Então o que aconteceu, e o que veremos mais [organizações] fazendo em 2025, são mais aplicações verticais de modelos de treinamento", explicou Samtani.

Outros também citaram organizações que usam mecanismos GenAI para aplicativos específicos da organização, do setor e do fluxo de trabalho, com modelos de linguagem em larga escala (LLMs) treinados em dados coletados dessas respectivas áreas, fornecendo casos de uso altamente personalizados e específicos.

Por exemplo, considere a GenAI, que foi treinada com dados de uma empresa financeira para ajudar seus investidores a escolher investimentos, disse Vivek Mishra, membro sênior da associação profissional IEEE. Ou, ele disse, poderia ser uma empresa que treina um LLM em seus próprios processos exclusivos para criar um agente que treina funcionários em fluxos de trabalho.

6. A IA agêntica se tornará comum

De acordo com Vlad Lukic, líder global de tecnologia e prática de vantagem digital do BCG, o impulso para implementar agentes GenAI, também conhecidos como IA agêntica, será um foco importante para muitos neste ano. IA agente é um tipo de IA em que os sistemas operam de forma independente e sem intervenção humana direta.

E a pesquisa do BCG reforça essa tendência: 67% dos entrevistados em sua pesquisa global “AI Radar” disseram que estavam “considerando agentes autônomos como parte de sua transformação de IA”.

Outros observadores também previram um aumento no uso de IA agêntica.

Um comunicado de imprensa da "Quarterly AI Pulse Survey" da KPMG afirma que "2025 é o ano dos agentes de IA e da expansão da IA em toda a empresa". O relatório observa que este ano "traz a oportunidade de expandir e aprimorar os recursos de IA em toda a empresa, e a maioria das organizações está buscando IA de agente, ou ferramentas que podem trabalhar de forma independente para executar tarefas e se adaptar em tempo real, para ajudar a fazer isso".

A pesquisa da KPMG descobriu que, embora 51% das organizações tenham dito que estão explorando o uso de IA de agente, apenas 12% as implementaram.

7. Maior utilização de modelos multimodais

A maioria das organizações usa o GenAI para interpretar e criar um único tipo de dado: texto. No entanto, a tecnologia também tem sido usada para interpretar e criar imagens, vídeos e áudio.

Mas o uso de GenAI multimodal — IA que pode aceitar e sinergizar vários tipos de entradas de dados, como texto, imagens, vídeo e áudio — aumentará, de acordo com Sreekanth Menon, vice-presidente sênior de prática e inovação global de IA na Genpact, uma empresa global de serviços profissionais.

"Isso cria oportunidades significativas para expandir o uso do GenAI", disse ele.

Pesquisadores preveem maior uso de GenAI multimodal nos próximos anos. A Gartner, por exemplo, estimou que 40% das ofertas da GenAI serão multimodais até 2027, ante 1% em 2023.

Esses modelos multimodais podem combinar informações de qualquer uma dessas modalidades para fornecer uma compreensão mais completa dos dados e criar um resultado mais imersivo para interagir. Especialistas apontaram que a IA multimodal é mais um passo em direção à inteligência artificial geral.

8. Preocupações persistentes sobre os princípios da IA responsável

Embora a adoção do GenAI tenha disparado nos últimos dois anos, muitas pessoas estão preocupadas com sua precisão e aplicações.

Para combater essas preocupações e garantir que o GenAI seja usado de maneiras éticas e legalmente permitidas, as organizações estão se concentrando cada vez mais na IA responsável — uma abordagem para desenvolver e implementar IA de maneiras justas, precisas, transparentes, responsáveis e explicáveis.

"A IA responsável é cada vez mais importante porque aumenta a confiança das partes interessadas", disse Menon.

Não há padrões para IA responsável, então as organizações precisam selecionar princípios que correspondam às suas necessidades e valores.

Um relatório de janeiro de 2025 intitulado “Implementando IA Responsável na Era da IA Generativa”, da empresa de tecnologia HCLTech e do MIT Technology Review Insights, apoia essa afirmação, com 87% dos entrevistados afirmando a importância dos princípios da IA responsável.

No entanto, 85% citaram problemas de implementação, como complexidade, falta de equipe especializada, problemas de gerenciamento de riscos operacionais, questões de conformidade regulatória e alocação inadequada de recursos.

9. O ambiente regulatório da IA continua fragmentado

Governos ao redor do mundo estão elaborando, implementando e, em alguns casos, revisando inúmeras leis e regulamentações relacionadas à IA em geral e à GenAI em particular.

"Este ano, todos nós nos perguntaremos como cumprir as regulamentações de IA", disse Mike Mason, diretor de IA na consultoria global de tecnologia Thoughtworks.

Mason disse que as regulamentações variam de país para país e de região para região, tornando quase impossível para qualquer organização desenvolver uma única abordagem GenAI que funcione em todo o mundo.

Como resultado, ele previu que as organizações implementarão diversas abordagens para seu trabalho global de IA, desenvolvendo um programa GenAI para cumprir com as regulamentações da UE, por exemplo, e outro programa GenAI para os EUA e seu ambiente regulatório.

10. A GenAI impactará a postura de segurança cibernética de uma organização

Quando se trata de segurança cibernética, a GenAI desempenha vários papéis.

Para começar, as equipes de segurança podem usar a tecnologia para ajudá-las a detectar e responder a incidentes de forma mais eficaz e eficiente.

No entanto, o uso empresarial do GenAI também representa riscos para a organização, pois agentes mal-intencionados podem atacar os próprios modelos de várias maneiras. Isso fez com que os chefes de segurança e seus colegas executivos trabalhassem para reforçar suas defesas, disse Samtani.

"Veremos mais atenção dada ao endurecimento da superfície antes que um grande ataque (como um ataque de envenenamento) ocorra", acrescentou.

Além disso, agentes maliciosos estão usando o GenAI para projetar ataques e encontrar novas maneiras de atacar criando “incógnitas conhecidas” que as equipes de segurança devem tentar antecipar, disse Lukic.