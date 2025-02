Desafios e oportunidades no mercado brasileiro de analytics

De acordo com a nova edição do estudo ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services 2024 para o Brasil, produzido e distribuído pela TGT ISG, as empresas no Brasil estão avançando significativamente na adoção da inteligência artificial (IA) e mostrando maior maturidade em suas abordagens orientadas por dados. No entanto, os fornecedores de serviços ainda enfrentam dois grandes desafios: adaptar as soluções aos diferentes níveis de maturidade analítica dos clientes e implementar uma governança de dados eficaz, demonstrando também retorno sobre o investimento.

O relatório reforça que os fornecedores de serviços em analytics no Brasil estão fazendo progressos significativos na adoção da IA. No entanto, ainda há desafios a serem superados, especialmente em relação à diversidade dos níveis de maturidade analítica dos clientes. “O estudo deste ano destaca a capacidade dos fornecedores de serviços de lidar com essa diversidade. Nesse contexto, as metodologias de avaliação de maturidade ganharam importância”, comenta Marcio Tabach, distinguished analyst da TGT ISG e autor do estudo. Segundo ele, os fornecedores de serviços precisam promover workshops e treinamentos para que os clientes alcancem os resultados esperados nos projetos. A capacitação em alfabetização de dados é crucial para o sucesso dessas iniciativas.

“Os serviços de análises avançadas e IA têm sido amplamente debatidos na mídia devido ao potencial para aumentar a eficiência e produtividade das empresas, além dos riscos para organizações e sociedade. Grande parte dessa controvérsia vem da rápida adoção da IA generativa (GenAI). A discussão em torno da IA tem um papel fundamental na transformação da mentalidade empresarial no Brasil, evidenciando uma compreensão mais avançada sobre a relevância das decisões orientadas por dados e a necessidade de uma abordagem data-driven para garantir a competitividade”, explica.

A adoção da GenAI aumentou ainda mais a necessidade de programas de governança de dados, pois a tecnologia trabalha com dados não estruturados, como contratos, e-mails e gravações de call center. Quando a ciência de dados estava restrita a dados estruturados, como bancos de dados, seguia um certo nível de governança, incluindo segurança da informação, acesso restrito e armazenamento em data lakes. No entanto, os dados não estruturados não possuem esses processos e podem estar espalhados em diversos tipos de armazenamento.

“O estudo do ano passado já indicava que a governança desempenha um papel fundamental na jornada de dados das organizações. Este ano não foi diferente. Muitos fornecedores de serviços relataram desafios em diferentes níveis de maturidade analítica de seus clientes. Há muitos casos em que os dados estão presos em silos, na nuvem ou on-premises, e alguns espalhados por diferentes sistemas e arquivos da empresa”, comenta o autor. Embora a governança de dados tenha um papel significativo em empresas baseadas em tecnologia, ainda é necessário muito aprendizado em empresas não tecnológicas.

Outro passo em direção à modernização inclui a construção de agentes de GenAI que permitem a navegação dos dados por meio de interfaces de linguagem natural. “Com esses agentes, os usuários podem fazer perguntas relacionadas aos dados e obter gráficos e respostas automatizadas, sem a necessidade de cálculos complexos ou manipulação de dados. Essas abordagens de modernização podem capacitar citizen data scientists, profissionais de negócios que utilizam dados para apoiar a tomada de decisão”, conclui.

O relatório ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 45 fornecedores em seis quadrantes: Data Science and AI Services — Large, Data Science and AI Services — Midsize, Data Modernization Services — Large, Data Modernization Services — Midsize, Advanced BI and Reporting Modernization Services — Large e Advanced BI and Reporting Modernization Services — Midsize.

O relatório nomeia Accenture, BRQ, Cadastra, Compass UOL, Dataside, GFT, NTT DATA e Rox Partner como líderes em três quadrantes cada. Ele nomeia Deloitte, Falconi, Logicalis, MadeInWeb, Peers, Stefanini e TIVIT como líderes em dois quadrantes cada. A3Data, BRLink, Dedalus, Eleflow, IBM, Keyrus, Kumulus, Maxxi e UniSoma são nomeadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, DXC Technology, Eleflow, Falconi, Maxxi, PwC e Stefanini são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG — em um quadrante cada.