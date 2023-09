Cresce à necessidade de gerenciar serviços de tecnologia com IA

Mais de 500 clientes corporativos globais já estão operando na plataforma Kyndryl Bridge, com mais de 1.000 clientes esperados até o final do ano fiscal, anunciou Kyndryl. A plataforma de serviços de tecnologia de integração aberta integra inteligência artificial (IA), dados operacionais e a experiência da Kyndryl para oferecer aos clientes uma nova maneira de operar seus sistemas e entregar melhores resultados de negócio.

A Kyndryl está integrando IA e machine learning (ML) em escala aos sistemas de missão crítica. Estima-se que a Kyndryl Bridge já tenha ajudado os primeiros clientes que adotaram a plataforma a evitar mais de US$ 1 bilhão em custos anuais, incluindo: US$ 670 milhões em prevenção de custos anualizado como resultado da prevenção de milhares de incidentes antes que eles ocorram; y US$ 370 milhões em prevenção de custos anualizado como resultado da redução das janelas de manutenção necessárias.

"A Kyndryl Bridge reinventa a maneira como os líderes empresariais gerenciam seu parque tecnológico, que está cada vez mais complexo", disse Martin Schroeter, Chairman e CEO da Kyndryl. "Esta plataforma de serviços de integração aberta diferenciada, baseada em IA, acelera a automação, promove a eficiência, e cria uma operação mais sustentável – ajudando as empresas a avançarem em seus objetivos de crescimento e entrega de valor aos seus stakeholders."

Plataforma integrada acelera a transformação digital

A Kyndryl Bridge foi lançada em setembro de 2022 como parte da iniciativa Advanced Delivery da Kyndryl, uma área central da estratégia de “três As” da companhia. A plataforma foi desenvolvida a partir de décadas de experiência da Kyndryl no gerenciamento de ambientes complexos e de missão crítica dos clientes, e é um ambiente operacional "as a Service" que inclui um único marketplace, um console de gerenciamento operacional e um mecanismo de análise de IA e ML.

"A necessidade de uma plataforma de gerenciamento multinuvem para controlar todos os recursos (on-premises e cloud) é fundamental para as empresas na migração e modernização da tecnologia para a nuvem enquanto transformam seus negócios”, disse David Tapper, vice-presidente de terceirização e serviços gerenciados de nuvem da IDC. "Aproveitar uma plataforma de gerenciamento de várias nuvens, como a Kyndryl Bridge, que pode oferecer suporte a provedores de nuvem pública, automatizar processos de desenvolvimento e implementação, acelerar a geração de resultados de negócios e fornecer visibilidade abrangente nas operações de tecnologia, ao mesmo tempo em que usa IA para impulsionar eficiências e alinha o consumo com necessidades específicas do usuário, além de FinOps para otimizar gastos em recursos de nuvem, mapear custos para unidades de negócios e prevê despesas e orçamento, deve ajudar a alcançar esses objetivos."