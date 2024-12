A nova era do SAP com a copilot Joule e as tendências para 2025

A chegada de um novo ano sempre desperta expectativas sobre inovações, especialmente em tecnologia. No caso específico do SAP, a evolução acompanha novas ferramentas que ampliam possibilidades para as empresas. Em 2025, uma das principais novidades no Brasil será a versão em português da Joule, a inteligência artificial generativa do SAP, que promete redefinir o ambiente corporativo.

A Joule é uma IA generativa que se destaca entre as inovações mais recentes da SAP. Desenvolvida para atuar como um “copilot” nas operações empresariais, ela busca otimizar a produtividade por meio da automação de processos complexos e da análise inteligente de dados e com adaptação para o português, essa tecnologia se torna mais acessível ao mercado brasileiro, facilitando a transformação digital e trazendo fluidez aos processos empresariais. A inteligência artificial conta com uma ampla gama de agentes que podem ser aplicados em diversas áreas de negócios, como finanças, recursos humanos, logística e atendimento ao cliente. Esses agentes de IA atuam de forma proativa, simplificando tarefas repetitivas, como a geração de relatórios financeiros e a gestão de inventários, economizando tempo e permitindo que as equipes se dediquem a atividades mais estratégicas.

Além de impulsionar a eficiência operacional, a Joule também desempenha um papel fundamental no pilar de sustentabilidade da SAP. Sua capacidade de análise preditiva, focada em sustentabilidade, possibilita avaliar aspectos como consumo de energia e uso de matéria-prima, identificando desperdícios e sugerindo melhorias para reduzir o impacto ambiental. A IA ainda permite automatizar tarefas rotineiras, como o preenchimento de formulários ou o processamento de pedidos, liberando os colaboradores para projetos de maior valor agregado. Empresas que já utilizam a Joule, observaram o crescimento de 90% na agilidade de tarefas manuais entre seus funcionários, de acordo com a SAP.

Empresas que planejam migrar para o SAP S/4HANA em 2025 encontrarão um ambiente mais favorável, embora os desafios habituais ainda existam. O SAP oferece soluções adaptáveis para setores como agronegócio, finanças e indústrias, proporcionando uma transição mais suave para quem busca modernizar suas operações.

Com o fim do suporte ao SAP ECC previsto para 2027, é crucial iniciar a migração o quanto antes, já que o planejamento e a execução desses projetos podem levar mais de um ano. Adiar essa decisão para 2026 pode representar um risco competitivo, pois empresas que já operam com o S/4HANA e inteligência artificial estarão à frente.

Embora preocupações com a segurança da informação e o impacto operacional possam gerar hesitação, adiar a migração pode comprometer o crescimento. A transição para o SAP S/4HANA representa um avanço significativo para empresas de todos os tamanhos. Já participei da execução de mais de 60 projetos no Brasil, incluindo a migração recorde do Carrefour Brasil, realizada em apenas três meses e meio, que possibilitou a redução do consumo de energia em toda a empresa e a continuidade da operação da empresa no modelo mais atual do SAP.

Neste ponto, as soluções em nuvem também permanecem como uma tendência importante para 2025. Empresas que já adotaram essas soluções se beneficiam de maior flexibilidade, transmitindo informações de forma rápida e eficiente. A migração de data centers físicos para infraestruturas em nuvem contribui para economias de energia e redução da pegada de carbono, alinhando-se aos objetivos globais de sustentabilidade.

A aceleração tecnológica prevista com o SAP em 2025 não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para empresas que desejam permanecer competitivas e sustentáveis. A integração da Joule, em conjunto com as soluções em nuvem, abre novas oportunidades para otimização de processos e economia de recursos, trazendo vantagens significativas para quem decide modernizar suas operações agora.

Sobre o autor: Guilherme Joventino, um executivo com mais de 20 anos de experiência em Implementação SAP, reúne uma visão estratégica profunda e conhecimentos sólidos para impulsionar o sucesso de empresas e promover um crescimento sustentável. Sua trajetória inclui contribuições significativas nas equipes globais da Philips, na Holanda, e da Bayer, na Colômbia e no Brasil. Além disso, sua atuação estende-se a diversos varejistas de renome, como ViaVarejo, Óticas Carol, Sephora, BR Home Centers, Leroy, Lojas Americanas e PagueMenos. Atualmente, ele desempenha o papel de co-fundador e COO da Mignow, empresa que desenvolveu o primeiro software de atualização para SAP no mundo.