Como as empresas podem acelerar a migração para SAP S/4HANA com IA e nuvem

A migração para a nuvem tornou-se essencial para empresas que buscam modernização, eficiência operacional e redução de custos. No ecossistema SAP, essa transição garante flexibilidade, escalabilidade e elimina a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura física.

Segundo dados da 34ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas do FGVcia, o investimento em nuvem pelas empresas brasileiras tem crescido significativamente, refletindo a tendência de modernização e otimização dos processos corporativos. A pesquisa também indica que o gasto com tecnologia da informação representa, em média, 8,7% da receita das empresas no Brasil, reforçando a importância da adoção de soluções inovadoras como a migração para a nuvem.

A Mignow oferece uma abordagem inovadora que reduz o tempo de transição para o SAP S/4HANA, garantindo segurança e mínimo impacto operacional. A solução também está alinhada ao RISE with SAP, um modelo de serviço gerenciado que permite maior agilidade e flexibilidade na transição para a nuvem.

A solução da Mignow combina automação e IA para acelerar a conversão técnica, reduzir esforços manuais e minimizar riscos, permitindo uma transição previsível e controlada. “A nuvem proporciona uma arquitetura mais ágil e resiliente, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às demandas do mercado. Além disso, reduz o TCO (Custo Total de Propriedade), tornando a operação mais eficiente e sustentável a longo prazo”, explica Marcel Nakazawa, Head de COE da Mignow.

Para evitar interrupções em empresas que operam 24/7, como indústrias, instituições financeiras e varejistas, a Mignow implementa estratégias como otimização de servidores, saneamento de dados e testes rigorosos antes da conversão final. “Isso garante uma migração fluida e segura, minimizando riscos operacionais”, diz Nakazawa.

No quesito da segurança de dados, a Mignow adota protocolos robustos como VPNs criptografadas, autenticação multifator e gestão rigorosa de acessos, garantindo que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar os sistemas.

Outro desafio é a coexistência entre sistemas legados e o novo ambiente SAP. “Para isso, a Mignow realiza diagnósticos detalhados das interfaces e estabelece estratégias de integração que garantem a compatibilidade. Testes contínuos permitem a detecção e correção de possíveis falhas antes da entrada em produção, evitando riscos operacionais”, finaliza Nakazawa.