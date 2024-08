4º edição do S/4 Week apresenta tendências em IA e inovações do mundo SAP

A Mignow, empresa que oferece soluções de inteligência artificial (IA) para atualizações do SAP ECC para SAP S/4 HANA, realizará a 4ª edição do S/4 Week entre os dias 27 e 29 de agosto. O evento, que será totalmente digital e gratuito, focará no uso de inteligência artificial no ecossistema SAP, oferecendo certificado de participação para os inscritos que acompanharem as palestras.

O S/4 Week abordará temas relevantes sobre como a IA está moldando o presente e o futuro do mercado SAP. O evento será conduzido por Marcos Alencar, speaker premiado pela ASUG como o “Influenciador SAP do ano”.

Outros palestrantes confirmados incluem: Rodrigo Susaki, Vice President RISE with SAP & S/4HANA Cloud Brasil; André Ferreira, Industry Value Advisor LAC Agri & Food na SAP; Chris Hage, Customer Engineer no Google; Jair Bottcher, Sales Specialist na Microsoft; Gabriel Leite, Software Engineer na Amazon Web Services (AWS); Eduardo Bratz, Sr. Partner Solutions Architect - SAP Specialist na AWS; Solange Rezende, Professora titular no Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP; Alexandre Muniz, Founder & CEO da ihrx; Rafael Furlaneto, Especialista Sistemas SAP na Fiagril; Ricieri Donato Casadey, gerente de Tecnologia na Fiagril; Agnaldo Ferreira, S/4HANA Cloud Sales Expert na SAP; e Geraldo Pereira Júnior, diretor de TI na Ypê.

Além das palestras, o evento incluirá sessões de perguntas e respostas e um grupo para compartilhamento de informações. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer a nova assistente de IA do SAP, Joule, apresentado pela SAP, e explorar como essa tecnologia pode transformar suas rotinas de trabalho.

“Este é um evento educativo onde compartilhamos informações sobre a nova fase do mercado e das ferramentas do mundo SAP, com insights de cases práticos de profissionais que atuam diretamente com essas tecnologias”, disse Paulo Secco, CEO da Mignow.