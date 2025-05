Samsung Ocean oferece atividades gratuitas de IoT, IA, programação e blockchain

De 16 a 29 de maio, o Samsung Ocean oferece uma gama diversa de aulas e cursos gratuitos, que acontecem nos formatos remoto e presencial.

O programa de capacitação tecnológica da Samsung inclui atividades voltadas para o aprendizado de qualidade e, sem qualquer custo, também emite certificados de participação aos alunos concluintes.

Recentemente, a iniciativa divulgou os números referentes ao ano de 2024, em que registrou um total de 23 mil inscritos.

“O programa tem oferecido uma gama diversa de aulas e cursos, tendo como referência os principais temas do mercado de tecnologia, como inteligência artificial, internet das coisas, programação, digital health, fabricação digital e muito mais. Também em maio, especificamente nos dias 27, 28 e 29, realizaremos o evento Intelligence of Things (IoT) Week 2025, com uma programação voltada para estudantes, profissionais e demais interessados pelo tema”, afirma Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

No cronograma de aulas remotas, o Samsung Ocean ofereceu uma aula de Introdução à IA para Digital Health, marcada para o dia 16. Já os interessados em Criação de Programas com Linguagens Generativas podem aprender mais sobre as ferramentas e aplicações na aula do dia 21 de maio, oferecia pela Trilha de Inteligência Artificial. No dia seguinte (22), acontece uma aula com o tema ‘Blockchain Não é Apenas Criptomoeda’, e na sexta-feira, dia 23, acontece a aula 'Assistente Virtual em Ação - Aprofundando-se no Google'.

Na agenda de atividades presenciais no campus de Manaus, o Samsung Ocean contempla em maio uma aula sobre a Integração dos Serviços de Backend na Nuvem e um Laboratório de IoT em Cloud. Nos dias 19, 21 e 23 de maio, acontecem o curso de Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital, dividido em três partes. Já nos dias 20, 21 e 22, a Trilha de Programação oferece três aulas para iniciantes, para ensinar a programar do zero com Scratch.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.