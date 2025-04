ACE Cortex e MIT lançam programa de desenvolvimento de lideranças

A ACE Cortex, consultoria de negócios da ACE Ventures, em parceria com o MIT Technology Review Brasil, plataforma do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lançaram seu Programa de Desenvolvimento de Lideranças, propondo uma nova abordagem para a formação de líderes. O objetivo é preparar profissionais para lidar com a complexidade crescente dos negócios, promovendo networking estratégico e uma visão crítica e adaptável.

A iniciativa combina aprendizado baseado em casos, aulas com professores do MIT e executivos de mercado, vivência internacional no ecossistema de inovação do MIT, além de certificação internacional e acesso a uma comunidade exclusiva de líderes. Os especialistas envolvidos no programa destacam a necessidade de revisar modelos mentais e gerenciar a entropia organizacional.

A metodologia do programa vai ensinar líderes a clareza de prioridades e estabilidade em meio às mudanças. “Sem direção definida, empresas podem se perder em dinâmicas políticas e estratégias desconectadas. Para liderar de forma eficaz, é essencial criar ambientes de confiança, valorizar o aprendizado a partir dos erros e promover uma atuação reflexiva, capaz de questionar as raízes dos desafios antes de propor soluções”, afirma Milena Fonseca, sócia e CEO da ACE Cortex. O foco, segundo os especialistas, deve ser a ação imediata com visão de longo prazo.

Dentre as ideias centrais, a ACE Cortex compartilha que líderes que operam sob valores de medo e segurança têm sua capacidade de inovação e tomada de decisão comprometida. Além disso, a inteligência artificial não deve ser vista apenas como uma ferramenta, mas como um pilar da nova economia, exigindo que as lideranças dominem métodos de visão de futuro para antecipar tendências e agir estrategicamente.