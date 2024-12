4 soluções lançadas em 2024 que impulsionam o crescimento de empresas

O ano de 2024 trouxe uma onda de inovações tecnológicas e soluções estratégicas para organizações que desejam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

A inovação não é mais uma vantagem, mas sim questão de sobrevivência. Segundo o Innovation Survey 2024, realizado pela consultoria ACE Cortex, 52% das empresas já consideram a inovação uma prioridade estratégica, e quase 40% colaboram com parceiros externos para acelerar esse processo. Esse cenário reflete uma evolução significativa: corporações estão se tornando mais eficientes em identificar e implementar soluções que transformam desafios em oportunidades.

Com isso em mente, listamos alguns lançamentos de 2024 que estão impulsionando o crescimento de organizações e equipes em áreas como Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Logística. Seja para otimizar a gestão de pessoas, criar campanhas de marketing mais eficazes ou melhorar processos internos, essas ferramentas têm proporcionado um impacto real nos resultados desses negócios:

Para suprir essa demanda do mercado, a Guru entrou nesse setor esse ano com o lançamento do sistema de gestão de ingressos, que atende organizadores de eventos como congressos, mentorias, treinamentos e simpósios. A solução oferece um ecossistema completo de ferramentas, que inclui checkout de alta conversão, integrações para marketing e pós-venda, rastreamento, métricas e ROI em tempo real. Diferentemente das plataformas tradicionais, que cobram comissões sobre cada venda, a Guru adota um modelo baseado em mensalidade fixa, proporcionando maior previsibilidade financeira e permitindo que os vendedores mantenham a maior parte de seus lucros.

Recursos Humanos

A saúde mental tornou-se um ponto central nas estratégias corporativas. Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) revelam que cerca de 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout, impactando diretamente o bem-estar dos colaboradores e o desempenho financeiro das empresas. De acordo com Tatiana Pimenta, CEO e cofundadora da Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, “nosso objetivo inicial na Vittude foi democratizar o acesso à saúde mental, e hoje, oferecemos ferramentas focadas na prevenção e no tratamento de transtornos mentais, pois as corporações têm um papel crucial em programas estruturados de cuidado com a saúde mental".

Uma das soluções lançadas neste ano é o Vittude Insights, que tem como objetivo transformar dados de saúde em inteligência estratégica para as companhias, fornecendo insights para a alocação inteligente de recursos e adoção de protocolos de cuidado coordenado, visando o melhor desfecho de saúde para os colaboradores. Outro destaque é o Deep Dive de Saúde Mental, que fornece diagnóstico institucional com relatórios detalhados e planos de ação, permitindo priorizar investimentos e aumentar a eficiência operacional das empresas. A partir da análise epidemiológica que envolve instrumentos psicométricos, entrevistas e grupos focais, avalia a percepção dos colaboradores sobre a saúde mental no ambiente de trabalho e analisa os fatores e riscos psicossociais, as políticas, processos e soluções atuais, além de sua interface com diferentes stakeholders internos.