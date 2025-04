Ingenico destaca pagamento por veia da palma da mão na Autocom 2025

A Ingenico apresentou uma solução de autenticação biométrica baseada na identificação das veias da palma da mão, na AUTOCOM 2025. “Utilizando sensores PalmSecure e luz infravermelha próxima (NIR), a tecnologia mapeia os padrões únicos das veias internas da palma, garantindo um nível excepcional de segurança, precisão e eliminado o uso de cartões ou celulares”, diz um comunicado de imprensa da Ingenico.

Segundo ao fornecedor, este avanço permite autenticações rápidas e contactless, redefinindo práticas em setores como saúde, varejo e financeiro. No momento, testes piloto em campo, incluindo Brasil, França Canadá, EUA e Uruguai, já demonstram a eficácia do método utilizado.

Imagem: Ingenico Imagem: Ingenico

“A biometria da palma da mão oferece vantagens únicas em comparação com outras modalidades. Por ser baseada em padrões internos do corpo humano, é praticamente impossível replicá-los ou acessá-los externamente, tornando-se mais segura do que reconhecimento facial ou impressão digital. Além disso, a tecnologia é não invasiva e altamente confiável ao longo da vida do usuário”, explican eles da Ingenico.

Aplicações incluem controle de acesso em ambientes sensíveis, autenticação bancária e sistemas de pagamento contactless. Empresas que pretendem adotar essa tecnologia afirmam que isso poderá transformar suas operações.

“No varejo, por exemplo, a solução reduz filas e melhora a experiência do cliente ao eliminar cartões físicos e PINs. Para os setores financeiro e hospitalar, ela garante maior proteção contra fraudes enquanto simplifica processos operacionais”, concluiu Felipe Pinter, Marketing Lead South America da Ingenico.