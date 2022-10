SoftwareONE amplia benefícios aos colaboradores e conquista selo Empresa Cidadã

No setembro, SoftwareONE obteve o Selo Empresa Cidadã, um programa do Governo Federal que prorroga por 60 dias a licença maternidade e por 15 dias a licença paternidade, além dos quatro meses para as mães e cinco dias para os pais já garantidos pela empresa. A adesão ao programa é parte da estratégia corporativa da companhia de promover o equilíbrio pessoal e profissional de seus funcionários.

O programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei nº 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto nº 7.052/2009, possibilita dedução de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). No entanto, o HR Director da SoftwareONE, Eduardo Prazeres, afirma que a importância da adesão do selo ultrapassa as questões fiscais e está muito mais alinhada à gestão humanizada da empresa. “Quando o colaborador está feliz, o cliente é melhor atendido e fica mais satisfeito, o que traz resultados muito mais expressivos à companhia”, afirma.

Segundo a Pesquisa dos Profissionais da Catho de 2018, 30% das mulheres entrevistadas já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Como uma das missões da SoftwareONE é aumentar a diversidade, especialmente de mulheres no segmento de tecnologia, o selo Empresa Cidadã veio para corroborar o objetivo da empresa.

Prazeres ressalta ainda que com um corpo diretivo de 50% de mulheres, uma das maiores preocupações da SoftwareONE é a qualidade de vida das mães. “Entendemos, como empresa, que quatro meses é pouco tempo para que uma mãe volte ao seu dia a dia de trabalho. Desta forma, quando a mulher fica mais tempo em casa, a criança fica menos doente e sofre menos com essa separação”, explica.