Red Hat oferece uma ferramenta gratuita para medir o burnout em uma equipe de trabalho

Embora o conceito de burnout ou síndrome de exaustão ocupacional não seja novo, foi pouco incluído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na nova Classificação Internacional de Doenças, reconhecendo-a como uma doença mental e emocional que acaba afetando o desempenho dos colaboradores. trabalhadores.

Según la OMS, este síndrome es “el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito”, aclarando que “se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas da vida".

A partir da inclusão do burnout na lista de doenças da OMS, empresas de todos os países devem considerá-lo como uma doença ocupacional. Mas como eles podem reconhecer os sintomas dessa condição em seus funcionários e o que podem fazer para diminuir o risco de seus trabalhadores desenvolvê-la?

Algumas soluções tecnológicas para a gestão do talento humano podem ajudar. Por esse motivo, a Red Hat, fornecedora de soluções de código aberto para empresas, criou um aplicativo capaz de medir o desgaste do trabalho.

Baseado em nossas próprias ferramentas, Cognitive Loadometer é uma ferramenta que nos permite medir um indicador chave em casos de burnout: a carga cognitiva. O termo refere-se à quantidade total de esforço mental que é usado na memória de trabalho, conforme detalhado por John Sweller no livro “Cognitive Load Theory”.

Outras fontes utilizadas pela pesquisa da Red Hat são Matthew Skelton e Manuel Pais, autores do aclamado livro "Team Topologies", que afirmaram que quando se fala em carga cognitiva, entende-se que qualquer pessoa tem um limite na quantidade de informação que pode tem em seu cérebro a qualquer momento. Para medir o esgotamento em uma equipe, basta somar todas as habilidades cognitivas dos membros da equipe, explicam Skelton e Pais.

Na Red Hat, eles se atentaram à carga cognitiva de suas equipes e criaram a Escala de Carga Cognitiva Subjetiva, utilizada na ferramenta Cognitive Loadometer.

"O primeiro sinal que tive foi quando minha equipe de trabalho começou a expressar que estava sobrecarregada", disse Fabio Pereira, Head of Open Innovation Labs da Red Hat Latin America e autor do livro "Digital Consciousness". “Temos uma cultura aberta, todos veem na equipe o que cada um está fazendo, independente de onde trabalha, pois estão distribuídos no Brasil, Argentina, México, Colômbia e Chile. Começamos a perceber que havia muito trabalho em andamento e que havia pessoas com muitas iniciativas ao mesmo tempo. Mas quando abrimos um espaço de discussão, surgiu a questão da sobrecarga”, disse Pereira.

Assim que o problema foi detectado, os especialistas da Red Hat decidiram criar uma ferramenta capaz de medir a carga de trabalho para que ações corretivas pudessem ser tomadas. “Quando começamos a fazer as medições, ficou claro com as estatísticas o que era uma sobrecarga e a partir daí abrimos outras áreas de discussão para pensar uma solução entre todos os membros da equipe. É aí que a cultura aberta ganha força”, explicou Pereira. Ele acrescentou: “Uma das soluções foi focar mais, e também limitamos o trabalho em processo, também com a ideia de melhorar o foco. Tudo isso fomentou ainda mais a colaboração entre a equipe. Após as melhorias implementadas, continuamos com as medições e os números de sobrecargas começaram a diminuir. As métricas começaram a melhorar.”

Assim, o Cognitive Loadometer ajudou a fortalecer a cultura de trabalho aberto na Red Hat, uma empresa que baseia todo o seu modelo de negócios em software colaborativo de código aberto. “Aproximamos nossa tecnologia e nossa cultura, porque acreditamos que transformação não é apenas instalar uma tecnologia. Significa gerar mudanças de hábitos, comportamentos na forma como o valor é entregue ao negócio graças ao uso da tecnologia”, comentou Pereira.

Uma vez que sua eficácia foi comprovada dentro da empresa, a Red Hat decidiu compartilhar a ferramenta gratuitamente na Open Practice Library.