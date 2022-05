A filosofia de código aberto vai muito além do software, até nossas vidas

O movimento de software livre e aberto tem ocupado um espaço mental considerável entre as organizações empresariais atuais. Mas os defensores da filosofia de código aberto não querem parar no nível de negócios –eles estão encontrando novas maneiras de aplicar as ideias por trás do código aberto a quase todos os aspectos da vida das pessoas.

Basta lembrar de uma conferência Red Hat Summit de 2017 onde os palestrantes enfatizaram três áreas-chave onde o código aberto está afetando não apenas comunidades de desenvolvimento de software, mas também hardware, agricultura e a cultura envolvendo as equipes de software corporativo.

A fonte da inovação, além da empresa

Tim Yeaton, vice-presidente executivo de marketing corporativo da Red Hat, promoviu as comunidades de código aberto como o centro da mudança não apenas em software, mas inovação tecnológica em geral.

"A maioria das inovações está acontecendo em comunidades de código aberto em ascensão", disse ele. "Esse modelo de colaboração foi além do software... é a fonte de inovação para a tecnologia."

Uma dessas áreas de inovação é hardware. Alicia Gibb, diretora executiva da Open Source Hardware Association, com sede em Boulder, Colorado, falou sobre os avanços que foram feitos na comunidade de hardware de código aberto, destacando exemplos como o termociclador OpenPCR, um equipamento capaz de detectar e sequenciar DNA.

Ela também mencionou o Arduíno, uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar e destinada a qualquer pessoa que produza projetos interativos, incluindo drones, scanners de impressões digitais e até mesmo um bule de chá robótico que dança. Arduíno também foi a base do OpenCuriosity da NASA, um rover ExoMars de código aberto, e do Safecast Geiger Counter, usado no Japão após o desastre de Fukushima.

"Temos de tudo, desde tratores de código aberto até moda de código aberto", disse Gibb, acrescentando que as possibilidades de combinar internet das coisas e código aberto são muito promissoras.

Caleb Harper, principal investigador e diretor da Open Agriculture Initiative (OpenAG) no MIT Media Lab, mostrou outra aplicação da filosofia de código aberto que está crescendo a partir do mundo do software. Harper apresentou aos membros da audiência a ideia de aplicar as ideias de código aberto à indústria agrícola, a fim de estabilizar a cadeia de abastecimento alimentar mundial.

Harper explicou como a OpenAG está usando o código aberto para criar o que ele chamou de "democracia climática". Ao processar e aplicar dados sobre clima, biologia vegetal, técnicas agrícolas e outros fatores que afetam diretamente o crescimento dos alimentos, condições precisas podem ser replicadas em ambientes controlados para cultivar alimentos não nativos daquela região ou, em alguns casos, frutas antigas que já foram extintas, como um tipo de tomate que não era consumido há 150 anos. Em uma anedota, ele explicou como essa iniciativa permitiu que sírios em um campo de refugiados replicassem as condições necessárias para cultivar alimentos nativos de sua terra natal.

"Não podemos pegar dados e aplicá-los ao que comemos?" Harper perguntou, acrescentando que parte do objetivo da OpenAG é chegar a um ponto onde os dados possam ser enviados ao invés de alimentos.

Os dados que a OpenAG coleta e compartilha também podem ser usados para práticas de crescimento mais eficientes e econômicas que podem, por exemplo, reduzir o consumo de água e aumentar a velocidade de crescimento.

Um profissional de software que participou do show, Tony Heron, disse que nunca pensou muito em aplicar a filosofia de código aberto além do software antes de ouvir as palestras do Red Hat.

"Eu achei as palestras sobre hardware aberto e agricultura aberta sensacionais", disse Heron, que é administrador de sistemas do banco direto canadense Tangerine. "Eu nunca pensei em levar o código aberto além do lado do software... as possibilidades para a humanidade em geral com o que foi documentado foi incrivelmente fantástico.”

Outro participante, Robbert Rijkse, compartilhou este sentimento de que o código aberto tem lugar além do mundo do software. Rijkse, que é líder de serviços técnicos na Tangerine, disse que as organizações deveriam fazer um esforço para aplicar código aberto ao topo de suas pilhas de software, incluindo qualquer coisa na nuvem, bem como além.

"Acho que a coisa que a Red Hat mostrou através de todas as palestras é que o código aberto não deve ser aplicado apenas ao software", disse Rijkse. "Deve ser aplicado a todos os aspectos não apenas de TI, mas [de] nossas vidas."