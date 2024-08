Nas Olimpíadas da inovação, open source é medalha de ouro

Um evento centenário, disputado por muitos, mas onde somente os melhores são capazes de entrar para a história. Nos Jogos Olímpicos, um detalhe pode fazer a diferença para subir ao pódio e conquistar a tão sonhada medalha. Não há uma receita única para o sucesso, cada atleta escolhe o caminho que mais confia com o objetivo de alcançar o topo. O que eles vivenciam ali também vivido diariamente no mundo corporativo, onde uma fração de segundo pode ser o limiar entre a falha e a glória.

Vivemos um contexto de rápidas transformações, incertezas e volatilidade. Equilibrar-se nessa corda bamba para estar um passo à frente da concorrência, inovando com agilidade e excelência, é um desafio diário que requer muito foco e atenção. Com o volume de dados global devendo alcançar a marca dos 175 Zettabytes até 2025, segundo projeções da IDC, navegar nas águas da complexidade também exige a escolha das soluções corretas e a implementação de um gerenciamento eficiente.

Para encontrar uma estrela vitoriosa, que atenda a todos requisitos contemporâneos, no entanto, pode ser mais simples do que parece. Com um treinamento de décadas, alimentado por diversos desenvolvedores ao redor do mundo, o software open source coleciona bons resultados ao longo dos anos nas mais distintas modalidades da TI empresarial. Da infraestrutura à inteligência artificial (IA), o código aberto tem apresentado alto desempenho, permitindo que organizações avancem processos com agilidade, flexibilidade e segurança.

Infraestrutura de alta performance Categoria de entrada do open source, a infraestrutura aberta é a base para um salto de sucesso da TI empresarial. Seu diferencial está na capacidade de oferecer às empresas consistência e resiliência, padronização aplicações para gerenciar com segurança distintos ambientes dentro de uma mesma plataforma. Amplamente adotado, o Linux empresarial, se tornou o padrão para o desenvolvimento e a execução de cargas de trabalho no data center, em uma nuvem ou na rede de edge. Algo especialmente importante em um contexto no qual mais de 85% das organizações usam mais de uma cloud para fins de desenvolvimento e implantação, segundo a IDC. Diminuindo a complexidade, o sistema operacional é certificado em centenas de nuvens e compatível com milhares de fornecedores de hardware e software, o que o torna medalha de ouro para implantações em nuvem híbrida empresarial e para a TI moderna.

Desenvolvimento e modernização de aplicativos As múltiplas habilidades do open source se estendem também para o desenvolvimento e a modernização de aplicativos. Em uma realidade na qual as empresas são desafiadas a manter aplicações legadas ao mesmo tempo em que entregam novos recursos nativos da nuvem, o código aberto aparece na liderança para apoiar as companhias a entregar inovação com excelência. Segundo a 451 Research, a nuvem híbrida é o principal ambiente para aplicativos modernizados, seguida pela nuvem privada (37%) e pela nuvem pública (19%), com contêineres aparecendo como os preferidos para empacotar cargas de trabalho mais novas.

Inteligência artificial Quando o assunto é inovação, a inteligência artificial é a disciplina que está bem à frente de outras tecnologias. De acordo com projeções do Gartner, mais de 80% das empresas terão usado interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou modelos de inteligência artificial generativa (GenAI) e implantado aplicativos habilitados para GenAI em ambientes de produção até 2026. Para acompanhar essa crescente, soluções de código aberto como o Red Hat OpenShift AI têm sido a resposta para o desenvolvimento e a execução de modelos de IA realmente abertos. Elas permitem criar e lançar aplicações de IA em escala nos ambientes de nuvem híbrida, a partir de recursos confiáveis e consistentes para testar, desenvolver e treinar modelos de inteligência artificial, colocando o open source no pódio das inovações para o futuro.

Automação integrada Nas pistas dos negócios, quem também aparece em ascensão é a automação, chave para gerenciar a escala, ganhar repetibilidade e tornar os processos de segurança fluídos. Estudo da IDC mostrou que, até 2028, 85% dos CIOs irão impulsionar mudanças organizacionais para aproveitar a automação, a inteligência artificial e análise de dados, impulsionando negócios digitais ágeis e orientados por insights. Nessa jornada, novamente as soluções de código aberto aparecem na liderança. Reconhecido pela Forrester Research, o Red Hat Ansible Automation Platform ajuda as empresas a adotar uma cultura de automação integrada com os objetivos de negócios e a operar com mais eficiência, otimizando custos e criando espaço para a inovação.