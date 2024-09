Saiba como grandes empresas estão usando IA generativa

O webinar "IA Generativa na Prática", promovido pela TI Inside no final de julho, trouxe discussões sobre o uso da inteligência artificial (IA) generativa no cotidiano das empresas, com destaque para segurança de dados, governança e inovação.

Marcaram presença os especialistas Paulo Henrique Andrade, CEO da IturanMob, Guilherme Kato, CTO do dr. consulta, José Roberto de Oliveira, diretor de engenharia da Zenvia, e Igor Freitas, vice-presidente de tecnologia da Cogna Educação.

Todos eles refletiram sobre o impacto da IA generativa em suas áreas de atuação, abordando oportunidades de inovação e mudanças que essa tecnologia trará para o mercado e a sociedade em geral.

Pontos de atenção ao implementar a tecnologia Durante sua participação, Paulo Henrique Andrade destacou a importância da governança e de construir processos bem definidos, especialmente no caso de empresas que trabalham dados sensíveis. "Não tem como implementar IA ou criar uma automação sem ter processos bem definidos e sem treinar os usuários internos. Por exemplo, nossos colaboradores [da IturanMob] têm que participar de treinamentos, em que tratamos muito de governança e segurança da informação", diz. A IturanMob, startup de mobilidade urbana e tecnologia aplicada em veículos, usa IA para prever furtos, por meio de mapas de calor e algoritmos, explica o CEO da empresa: "Usamos IA generativa para fazer esses mapas de calor e entender, por meio de um algoritmo, onde, pelo perfil de condução, pode ocorrer um roubo". Ferramentas da Amazon, como Bedrock e CodeWhisperer, têm sido usadas pela IturanMob para facilitar a adoção de IA. Embora existam diferentes recursos disponíveis no mercado, muitas vezes é necessário adaptá-los para maximizar sua eficiência, sendo isso "a chave para extrair o máximo dessas ferramentas", diz o especialista. Quanto aos custos, é preferível escolher soluções que ofereçam bom retorno sobre o investimento, priorizando eficiência e processos de segurança da organização. No que se refere à governança, empresas devem revisar constantemente suas políticas para garantir que a implementação da tecnologia seja segura e eficiente.

IA generativa na saúde A dr.consulta emprega IA para melhorar processos internos, como automação de prontuários médicos, sumarização de atendimentos e gestão de consultas e reembolsos, além de realizar simulações e otimizações em tempo real com "digital twins" de operações. A rede de centros médicos que oferece consultas médicas, exames e serviços de saúde optou por desenvolver seu próprio Large Language Model (LLM), treinado com sua base de dados utilizando um modelo open source para reduzir custos. "A IA generativa é como você democratiza a inteligência artificial dentro da companhia. Se consigo montar uma estrutura base bem feita, posso usar diversas soluções em diferentes áreas da empresa", afirma Guilherme Kato. O CTO da empresa mencionou, ainda, a necessidade de desenvolver uma boa engenharia de prompt para garantir que as respostas da IA sejam precisas e úteis. É possível, segundo ele, melhorar a qualidade do atendimento médico com a IA, permitindo que médicos passem mais tempo interagindo com os pacientes em vez de se preocupar com tarefas administrativas.

Um olhar para a sustentabilidade A Zenvia, empresa que oferece soluções para a comunicação entre organizações e clientes, utiliza IA em diversas frentes para melhorar a eficiência e a experiência do cliente, a partir de chatbots simples e eficientes, assistentes virtuais e automação de processos repetitivos (por exemplo, emissão da segunda via de boletos e reembolsos). A ferramenta também é aplicada para aumentar a capacidade e a velocidade do desenvolvimento de software, elevando a produtividade de suas equipes de engenharia. No webinar, José Roberto de Oliveira abordou a relação entre inovação e crescimento sustentável. "A inovação é o motor do crescimento, mas precisamos garantir que esse crescimento seja sustentável a longo prazo. Parcerias entre o setor privado, governos e ONGs são essenciais para avançarmos na agenda de sustentabilidade". Segundo o diretor de engenharia da Zenvia, essas colaborações são fundamentais para gerar soluções sustentáveis e aumentar seu impacto. "Adotar práticas sustentáveis pode, a longo prazo, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional", conta.