Grupo Stefanini lança plataforma de inteligência artificial

O Grupo Stefanini, empresa global especializada em soluções digitais com presença em 41 países, lançou durante o Gartner IT Symposium/Xpo, em Orlando (EUA), a nova versão de sua assistente virtual integrada com IA generativa e estrutura de linguagem natural omnichannel, a SophieX.

Considerada uma evolução da plataforma de inteligência artificial (IA) da Stefanini, Sophie, a solução oferece transcrições precisas, pesquisa baseada em Large Language Models (LLMs), suporte multilíngue e análise de sentimento e semântica. A ferramenta atualizada aproveita inovações recentes em IA generativa, tecnologia de voz e transcrição para automatizar tarefas comuns em diversos setores, liberando mais tempo para os profissionais trabalharem em problemas complexos.

SophieX foi projetada com um conjunto original de algoritmos de IA generativa, substituindo o serviço humano baseado em script por automação. Ela é bem treinada em processamento de voz, interpretação de texto e iniciação de autoaprendizagem. “Usando sua tecnologia para obter informações, a nova versão da assistente virtual inteligente do Grupo Stefanini é fácil de treinar e implementar nos negócios, alcançando resultados similares a outras tecnologias de IA com apenas 5% do treinamento necessário”, diz eles do Grupo Stefanini.

Visando oferecer as melhores ofertas com essa tecnologia, a empresa testou a IA generativa internamente para comprovar sua eficiência e agilidade. Hoje, todas as ofertas do Grupo Stefanini – de Apps a Digital Workplace, Banking, Cyber, Data Science, Manufatura, Marketing Digital e Vendas contam com IA embarcada. “Trata-se da melhor tecnologia de compartilhamento do conhecimento humano, capaz de trazer ganhos de produtividade, melhorar produtos e serviços, além de criar novos modelos de negócio. Com a IA generativa, nossas soluções tornaram-se melhores, mais rápidas e com tecnologia de ponta”, finaliza Caversan.