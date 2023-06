Evento discute a aceleração das empresas com a IA

Uma pesquisa realizada pela Gartner, no ano passado, mostra quais são as principais tecnologias valorizadas pelos CEOs. No estudo, mais de 400 executivos elegeram a inteligência artificial (IA) como principal tecnologia a impactar significativamente os negócios. O ChatGPT, por exemplo, já está mudando o cotidiano, mostrando-se revolucionário em diversos setores.

Pensando em discutir e explorar os avanços e desafios causados por essas tecnologias, a Scala, empresa do Grupo Stefanini especializada em Processos, Analytics e Inteligência Artificial, estará presente no AI Forum 2023, realizado em parceria com a IBM Brasil e o MIT Sloan Review Brasil, no dia 14 de junho, durante o painel "Projetos de IA: os desafios e os caminhos para superá-los”.

Filipe Cotait, diretor de Tecnologia da Scala, estará entre os painelistas do painel "Mãos à obra: a implementação da inteligência artificial'', que debaterá insights sobre os desafios e caminhos, além de recomendações práticas feitas por especialistas sobre como tornar projetos realidades e implementar verdadeiramente essa nova tecnologia.

“Há empreendimentos que englobam uma série de desafios técnicos e estratégicos; alguns darão certos, outros não, mas fazem parte do processo. Por isso, é preciso analisar os principais objetivos e alinhá-los conforme a necessidade e expectativa, estabelecendo prioridades. Além disso, estar disposto a se adaptar e aprender continuamente é fundamental, uma vez que a IA é um campo em constante evolução e veio para mudar nosso cotidiano”, comenta Cotait.

Planejando para o médio e longo prazo, os palestrantes irão comentar também experiências para a adoção da IA na empresa de imediato, ressaltando o gerenciamento, métodos necessários e práticas para conduzir projetos de forma eficiente.

Na conversa, questões cruciais para o sucesso dos projetos de IA serão abordadas, incluindo como estabelecer prioridades, diferenciais de gerenciamento e a importância de parcerias na execução desses projetos e suas competências.

A mediação do painel será realizada pelo apresentador Marcelo Tas, com participações de Marcela Vairo, diretora de Automação, Dados e IA da IBM Brasil; Thiago Teixeira, diretor de Tecnologia da RCI Analytics Intelligence; e Dan Lopes Carvalho, gerente de Novos Negócios e Dados e IA da VS Data.