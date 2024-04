Sete executivos de negócios recomendam livros sobre IA e tecnologia

A consultoria Accenture divulgou recentemente dados de seu estudo Pulse of Change que mostrou, entre outros pontos, que 85% das companhias consultadas projetam aumentar seus investimentos em inteligência artificial generativa em 2024, com enfoque maior em áreas prioritárias como atendimento ao cliente, finanças e marketing.

A pesquisa, que entrevistou mais de 2000 C-levels ao redor do mundo, demonstra que os executivos brasileiros precisam estar cada dia mais preparados e se antecipar às transformações que as tecnologias irão promover em seus negócios. Além disso, de acordo com análises do Google Trends, a pesquisa por livros relacionados com inteligência artificial (IA) e tecnologias no geral cresceu nos últimos doze meses. Ainda assim, no Brasil, apenas apenas 16% da população maior de idade comprou algum livro no último ano, de acordo com levantamento da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Com a chegada do Dia Mundial do Livro, celebrado no dia 23 de abril como uma iniciativa da UNESCO para, entre os seus principais objetivos, estimular a leitura, C-leves de diversos setores indicam publicações que foram importantes para se aprofundar em temas relacionados a novas tecnologias e para moldar a visão de negócio de cada um em suas áreas de atuação.