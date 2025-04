Inteligência artificial sem estratégia é receita para o fracasso

Com a ascensão da inteligência artificial (IA), diversas empresas analisaram suas possibilidades e começaram a fazer o uso dessa tecnologia, considerando o seu papel transformador no futuro dos negócios. A capacidade da IA de automatizar processos, analisar grandes volumes de dados e gerar insights valiosos tem motivado empresas a implementar essas inovações em suas operações. Prova disso é que, segundo pesquisa da Gartner, 92% das organizações já estão explorando o uso da IA generativa, o que indica que a tecnologia está se tornando um pilar importante nas estratégias das empresas, com implicações significativas nos negócios.

No entanto, à medida que as inovações em inteligência artificial avançam, é necessário que organizações e profissionais se mantenham alertas e qualificados para que consigam extrair o potencial que a inteligência artificial pode trazer para aumentar a produtividade, mantendo os negócios em constante evolução. Os dados, por exemplo, são fundamentais para a inteligência artificial, porque alimentam os modelos de aprendizado da máquina. Acontece que um dos problemas mais comuns na utilização da IA é a baixa qualidade dos dados. Sem eles, a tecnologia não consegue obter a melhor acurácia dos modelos, ensejando em um número alto de falsos positivos. Dados bem selecionados e diversificados contribuem para treinar modelos mais robustos e capazes de lidar com uma variedade maior de situações.

Outra questão que deve estar sempre em pauta é o uso ético da inteligência artificial. É preciso garantir que as aplicações respeitem princípios como a transparência, equidade, privacidade e segurança. Tais pontos são a base para um bom uso da tecnologia nos negócios, tendo em vista que a IA é ótima para automatizar tarefas e auxiliar em tomadas de decisões importantes. Assim como em qualquer outro contexto da vida, manter a ética no uso da inteligência artificial é imprescindível para proteger a privacidade do indivíduo e garantir clareza e segurança em seu uso

Por fim, a implementação bem-sucedida da IA no seu negócio vai funcionar se houver uma equipe capacitada e colaborativa. Programas de educação corporativa internos são extremamente úteis em expandir a capacidade das equipes, promover upskilling e identificar perfis de colaboradores que podem atuar em diferentes áreas do negócio. Expande também a colaboração entre a equipe, uma vez que habilidades não conhecidas passam a reforçar a capacidade de entrega da equipe.

Sobre o autor: Fábio Falcão é Mestre em Engenharia Informática com foco em Machine Learning e Computação Forense pela Universidade de Coimbra, Portugal. Fábio Falcão atua como professor de graduação e pós-graduação (MBA) em Machine Learning & IoT e Big Data. Ele é CEO da IARIS Tech, empresa especializada em soluções de IA.