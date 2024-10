Grupo Tiradentes migra para AWS e impulsiona sua transformação digital

O Grupo Tiradentes migrou sua infraestrutura tecnológica para a nuvem da Amazon Web Services (AWS), com o suporte estratégico da SoftwareOne. O projeto, concluído em apenas cinco meses, resultou em uma operação mais segura, escalável e inovadora, posicionando o grupo na vanguarda da educação digital no Brasil.

Com 62 anos de história, o Grupo Tiradentes, um dos principais grupos educacionais do Nordeste, tem se destacado pelo pioneirismo tecnológico, sendo uma das primeiras instituições a oferecer matrículas pela internet e a desenvolver um software de gestão educacional próprio. Chegou a ser reconhecida como universidade referência global ao disponibilizar recursos educacionais de forma digital, inaugurou o primeiro Centro de Inovação voltado à Educação do Nordeste (Tiradentes Innovation Center) e, recentemente, buscava renovar sua infraestrutura tecnológica, incluindo um data center físico.

A escolha pela AWS e pela SoftwareOne foi impulsionada por três fatores-chave: segurança técnica, suporte e diferenciais agregados ao projeto. Além da migração para a nuvem, as empresas apresentaram uma proposta que contemplava benefícios estratégicos para a Universidade e Centro Universitário Tiradentes (Unit), como o oferecimento de cursos da AWS Academy, que capacitam alunos e professores com certificações gratuitas em tecnologia AWS, e a implementação de um laboratório de Alexa no Tiradentes Innovation Center, impulsionando o ecossistema de inovação da instituição.

"Com a realização de um assessment detalhado sobre a nossa infraestrutura antes do início do projeto, a SoftwareOne e a AWS nos demonstraram uma segurança técnica, além dos demais diferenciais somados ao projeto, que não tivemos na concorrência. Além disso, o relacionamento excepcional e a capacidade de entrega superaram todas as nossas expectativas", comenta Fábio Santos, diretor de TI do Grupo Tiradentes.

Após a conclusão da migração para a AWS, a Unit conquistou uma infraestrutura moderna e escalável, com maior eficiência operacional, redução de custos e criação de novas oportunidades educacionais e tecnológicas. A parceria com a SoftwareOne também foi fundamental para o sucesso do projeto, que incluiu não apenas a migração, mas também a implementação de serviços gerenciados para garantir a sustentação contínua do ambiente na nuvem, o que inclui monitoramento, licenciamento, governança, compliance e gestão de custos.

“Muito além da tecnologia, nosso foco é estar junto com o cliente em toda a sua jornada, principalmente para modernizar o seu ambiente e desenvolver novos projetos, e é esse valor agregado que estamos entregando para o Grupo Tiradentes”, ressalta Cleyton Leal, líder de Serviços de Aplicativos da SoftwareOne.

Entre os diferenciais do projeto, a transformação tecnológica do Tiradentes Innovation Center, e a promoção do Alexathon –um hackathon em que os alunos desenvolveram habilidades para a Alexa–, são exemplos do impacto positivo da transformação digital na Unit.