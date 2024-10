Conferência ONE 2024 reconhece avanços na geração de aplicações

A OutSystems anunciou os vencedores do Innovation Awards 2024 e do Hackathon Build for the Future . Marcas globais de destaque, como Bosch, Heineken e Toyota, foram reconhecidas como algumas das empresas mais inovadoras que utilizam o desenvolvimento de aplicações em low-code para transformar grandes ideias em software que impulsionam seus negócios, suas equipes e o mundo.

Os vencedores foram revelados na conferência ONE: OutSystems NextStep Experience . Mais de 2.000 especialistas em TI e desenvolvedores de todo o mundo, incluindo líderes seniores do Gartner, Axos Bank, Carrefour, Roche e outros, reuniram-se no ONE para explorar as tendências que estão moldando o futuro do desenvolvimento de software com IA Generativa.

O OutSystems Innovation Awards é um marco estabelecido na indústria para celebrar os clientes da OutSystems que estão criando impacto significativo e exemplificando o poder do desenvolvimento de aplicações low-code com IA . De acordo com o fornecedor, o Hackathon Build for the Future complementa o Innovation Awards, aumentando a conscientização sobre aplicações únicas com potencial para apoiar ONGs a alcançarem seus objetivos.

“Os vencedores do Innovation Awards 2024 estão ampliando os limites do desenvolvimento de aplicações empresariais e capacitando suas organizações a construir softwares de missão crítica. Com o anúncio recente do Mentor , nossos clientes continuarão na vanguarda da inovação à medida que entramos em uma nova era para o software generativo”, disse Andy Pemberton, Chief Customer Officer (CCO) da OutSystems.

A lista completa dos vencedores do OutSystems Innovation Awards 2024 inclui:

Banca Generali: Modernização de Legado – A Banca Generali utilizou a OutSystems para modernizar mais de 70 aplicações legadas internas, melhorando processos, agilidade e eficiência operacional. Em menos de dois anos, o banco criou um Centro de Excelência e reestruturou 28 aplicativos, resultando em uma redução de 30-40% tanto em tempo quanto em custos, além de aumentar a eficiência geral em 50%.

– A Banca Generali utilizou a OutSystems para modernizar mais de 70 aplicações legadas internas, melhorando processos, agilidade e eficiência operacional. Em menos de dois anos, o banco criou um Centro de Excelência e reestruturou 28 aplicativos, resultando em uma redução de 30-40% tanto em tempo quanto em custos, além de aumentar a eficiência geral em 50%. Bosch: IA/Tecnologias Emergentes – A Bosch fez parceria com a OutSystems para desenvolver o Skillinx, uma plataforma AIoT e uma das primeiras aplicações da Indústria 5.0 para facilitar a Colaboração Humano-Robô (HRC). O Skillinx permitiu que a Bosch aumentasse equipes para novas linhas de montagem em quatro dias, em comparação às quatro semanas anteriormente necessárias.

– A Bosch fez parceria com a OutSystems para desenvolver o Skillinx, uma plataforma AIoT e uma das primeiras aplicações da Indústria 5.0 para facilitar a Colaboração Humano-Robô (HRC). O Skillinx permitiu que a Bosch aumentasse equipes para novas linhas de montagem em quatro dias, em comparação às quatro semanas anteriormente necessárias. EVOxCharge: Impacto Ambiental – A EVOxCharge escolheu a OutSystems para apoiar suas soluções de carregamento de veículos elétricos (VE) nas Filipinas. Usando a OutSystems, desenvolveu um aplicativo móvel em menos de três meses, permitindo que os proprietários de VEs localizassem estações de carregamento, verificassem disponibilidade, visualizassem custos e status de carregamento e pagassem diretamente pelo aplicativo.

– A EVOxCharge escolheu a OutSystems para apoiar suas soluções de carregamento de veículos elétricos (VE) nas Filipinas. Usando a OutSystems, desenvolveu um aplicativo móvel em menos de três meses, permitindo que os proprietários de VEs localizassem estações de carregamento, verificassem disponibilidade, visualizassem custos e status de carregamento e pagassem diretamente pelo aplicativo. Heineken: Equipe de Alto Desempenho – Com grandes necessidades e metas de desenvolvimento, a HEINEKEN adotou um modelo de desenvolvimento federado usando a OutSystems. Essa abordagem permitiu à empresa escalar o desenvolvimento de aplicações globalmente, mantendo altos padrões de segurança e qualidade em todas as soluções. Horne: Impacto Social – Para apoiar a gestão de programas de recuperação de desastres nos Estados Unidos, a HORNE usa a OutSystems para construir aplicações sofisticadas que distribuem rapidamente bilhões de dólares em ajuda às vítimas. Até o momento, a HORNE distribuiu US$ 109 bilhões em 19 estados e dois territórios dos EUA em resposta a desastres naturais.

– Com grandes necessidades e metas de desenvolvimento, a HEINEKEN adotou um modelo de desenvolvimento federado usando a OutSystems. Essa abordagem permitiu à empresa escalar o desenvolvimento de aplicações globalmente, mantendo altos padrões de segurança e qualidade em todas as soluções. Sport Lisboa e Benfica: Experiências do Cliente – O Benfica recorreu à OutSystems para aprimorar a experiência digital de seus 10 milhões de apoiadores em todo o mundo por meio de um novo aplicativo móvel. Impulsionado pela OutSystems, o aplicativo permite que o Benfica interaja com fãs e sócios de maneiras empolgantes, fortalecendo o engajamento em todo o clube de futebol.

– O Benfica recorreu à OutSystems para aprimorar a experiência digital de seus 10 milhões de apoiadores em todo o mundo por meio de um novo aplicativo móvel. Impulsionado pela OutSystems, o aplicativo permite que o Benfica interaja com fãs e sócios de maneiras empolgantes, fortalecendo o engajamento em todo o clube de futebol. Toyota Motor Corporation: Transformação Digital Empresarial – Desde 2015, a Toyota expandiu o uso da OutSystems em 23 empresas do Grupo Toyota para acelerar sua transformação digital, garantindo um ambiente de TI flexível, sem as dificuldades de sistemas legados. Isso permitiu que a Toyota usasse a OutSystems para mais de 70 aplicações, estendendo os casos de uso além da modernização de legados para incluir o desenvolvimento inovador de front-end.

Os vencedores do Hackathon Build for the Future 2024, que ocorreu entre 23 e 30 de setembro, são:

1º Lugar: Team Escala – Desenvolveu um aplicativo móvel inovador que transforma o poder da imaginação em melodias para crianças com autismo.

– Desenvolveu um aplicativo móvel inovador que transforma o poder da imaginação em melodias para crianças com autismo. 2º Lugar: Team tiramiSIU – Criou uma plataforma que oferece orientação profissional e suporte à saúde mental para ex-presidiários.

– Criou uma plataforma que oferece orientação profissional e suporte à saúde mental para ex-presidiários. 3º Lugar ( Empate ):

): Advancialist 2.0 – Projetou um aplicativo que transcreve palestras em tempo real, capacitando estudantes com deficiência auditiva.

– Projetou um aplicativo que transcreve palestras em tempo real, capacitando estudantes com deficiência auditiva.

PhoenixDX Champions – Desenvolveu um aplicativo para melhorar o engajamento entre assistentes sociais e crianças enfrentando desafios emocionais.

Os desenvolvedores convidados para o Hackathon deste ano foram desafiados a criar aplicativos únicos e impactantes, impulsionados por inteligência artificial, que ajudarão 26 organizações sem fins lucrativos a apoiarem suas comunidades. Este ano, mais de 330 participantes de 17 países usaram o OutSystems AI Agent Builder, com suporte dos serviços da AWS e Microsoft AI.

“O Hackathon Build for the Future permite que líderes de TI, desenvolvedores e inovadores vejam com novos olhos o que é possível com low-code. Cada participante traz um nível altíssimo de criatividade, paixão e dedicação, e as soluções desenvolvidas terão, sem dúvida, um impacto real e positivo. Essas inovações não apenas resolvem problemas – elas têm o potencial de realmente mudar o mundo para melhor”, disse Miguel Baltazar, vice-presidente de Desenvolvedores da OutSystems.