Inscrições abertas para hackathon criado pela e para comunidade Web3Dev

A startup Web3Dev está com inscrições abertas para o primeiro Hackathon criado pela comunidade.

O Hackathon está sendo organizado pelos membros do time Pod Labs da Web3Dev, para que os desenvolvedores, estudantes e entusiastas em tecnologia digital possam aprender e trabalhar em conjunto para soluções em Web 3, coordenando um verdadeiro laboratório de experimentos práticos de programação, especialmente com blockchain.

“Assim, além dos participantes trabalharem em equipe para aprenderem e conhecerem novas pessoas, as equipes poderão concorrer a premiações na conclusão do desafio. O objetivo é criar um ambiente favorável para networking e, como resultado de toda interação entre as equipes, desenvolver uma ferramenta útil e benéfica para a própria comunidade Web3Dev em Front-End e com Contratos Inteligentes, utilizando nessa primeira edição a linguagem web3 mais conhecida: Solidity”, diz um comunicado de imprensa.

As inscrições abriram no dia 21/03 e vão até o dia 04/04, o desafio será realizado online de 05 a 28 de abril e a divulgação do vencedor será feita no dia 03 de maio. Deste modo, as equipes terão o mês de abril inteiro para discutir sobre as soluções e criar com base nos desafios lançados no Edital de Temas.

Segundo a Web3Dev, o prêmio está dividido em duas áreas temáticas principais, de acordo com a competência dos participantes ou das equipes. Isso significa que uma equipe pode levar o prêmio completo se vencer em todas as categorias.

"Estamos entusiasmados com esse hackathon organizado e feito pela comunidade Web3Dev, é muito importante ver o que podemos criar juntos. Acreditamos que esta é uma oportunidade única para os nossos membros se unirem para criar algo realmente valioso para a nossa comunidade. Estamos ansiosos para ver o que eles vão fazer e o impacto que isso terá como um todo”, afirma Daniel Cukier, CEO da Web3Dev.