WEB3DEV lança curso gratuito de criação de ChatGPT

A WEB3DEV anunciou o lançamento do curso gratuito “Criando ChatGPT: do conceito à implementação”, voltado para o mercado de desenvolvedores (Dev).

WEB3DEV oferece conteúdo para quem quer aprender efetivamente sobre blockchain e web3, com cursos baseados em projetos didáticos. Além disso, a WEB3DEV promove o encontro de empresas e desenvolvedores para agregar com novos talentos, construir e apoiar equipes de desenvolvedores para projetos web3.

Impulsionado pelo hype recente que envolve a tecnologia de inteligência artificial, o ChatGPT é um recurso que promete ajudar na construção da nova geração da internet, com muita sinergia com o conceito de Web3 e descentralização no qual a WEB3DEV está inserida.

O curso abordará os temas voltados a linguagem e suas aplicações, algoritmos de aprendizado, implementação de técnicas de pré-processamento e aumento de dados, entre outros temas.

Ministrado pelo desenvolvedor e fundador da WEB3DEV Daniel Cukier, o curso fornecerá orientação prática e suporte para ajudar os desenvolvedores a entender os conceitos e aprimorar suas habilidades.

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira (17) e vão até 28 de abril. As aulas iniciam após a data final das inscrições.

“É incrível o potencial revolucionário da inteligência artificial e do ChatGPT, que ajudou a criar até o teaser do curso. Queremos auxiliar os desenvolvedores a se empoderar dessa tecnologia, aumentando sua produtividade a um outro patamar quando aplicadas para o desenvolvimento da web3”, afirma Daniel Cukier, CEO e fundador da WEB3DEV.

Caso queira se juntar a comunidade de desenvolvedores e ter a oportunidade de inovar com a inteligência artificial, acesse o link: https://l.web3dev.com.br/builds