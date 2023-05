Web3Dev anuncia novidades para bitcoins, NFTs e mundos virtuais

A startup Web3Dev apresentou um lançamento de build, dessa vez para desenvolvedores criarem NFT na rede Solana. Neste curso, os desenvolvedores terão acesso ao projeto completo e dinâmico, podendo aprender como criar uma coleção de NFT e um website para que outras pessoas possam conectar suas carteiras e mintá-los.

A ideia é que cada vez mais usuários possam entrar no ecossistema na era dos NFT com a blockchain. Segundo a Web3Dev, Solana é uma das redes blockchain mais rápidas e escaláveis do mundo, o que significa que a plataforma de NFT terá transações mais rápidas e com menor custo. “O Build é projetado para todos os níveis de habilidade, por mais que seja útil ter um conhecimento básico de Terminal, JavaScript e Next.JS, o projeto é para desenvolvedores iniciantes nas tecnologias Web3. Uma oportunidade para todos os DEVs aprenderem a criar smart contracts para gerenciar NFTs, tendo suporte da comunidade e as ferramentas necessárias para o desenvolvimento. Tudo isso por meio do curso gratuito”, diz um comunicado de imprensa.

“Aqui na Web3Dev, acreditamos que a educação é a chave para promover a inovação e impulsionar a adoção da tecnologia blockchain. Por isso, estamos comprometidos e proporcionando o acesso gratuito a conteúdo educacional, onde todos da comunidade podem se beneficiar, tanto quem ensina, quanto quem aprende”, afirmou o CEO da Web3Dev, Daniel Cukier.

Potencializando a loja virtual de roupas O fornecedor também aunciou sua parceria com a metaKosmos, agência especializada na construção de experiências imersivas 3D cujo objetivo é ajudar marcas a se manterem relevantes nessa nova era da internet. Com a equipe alocada pela Web3Dev, o desenvolvedor focado em Web3, pode auxiliar a metaKosmos, na criação, planejamento e desenvolvimento do projeto TheMetaWardrobe, um plugin para e-commerces de moda que permite a phygitalização de suas coleções ao criar gêmeos digitais das roupas que se tornam NFTs (tokens não fungíveis) e oferece uma inovadora tecnologia de provador virtual 3D com customização de avatares e realidade aumentada (AR). A metaKosmos oferece soluções inovadoras nas áreas de Web3, 3D, Realidades Estendidas (XR), Virtual (VR) e Aumentada (AR), Inteligência Artificial (AI), Avatares e Metaverso, permitindo que as marcas criem identidades virtuais exclusivas para seus consumidores. “TheMetaWardrobe surge como uma resposta às crescentes demandas das marcas estabelecerem uma presença em mundos virtuais emergentes, como metaversos, games e ambientes de realidade virtual. A parceria resulta no suporte constante da Web3Dev e a senioridade dos líderes, que auxiliam os desenvolvedores alocados na metaKosmos, trazendo uma confiança forte em termos de orientação, caminhos a seguir e decisões estratégicas”, diz eles do Web3Dev.