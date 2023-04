Provider IT lança serviço de integração com Web 3.0

A Provider IT será um dos destaques do Web Summit Rio 2023, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, que acontece entre os dias 01 e 04 de maio, no Rio de Janeiro. O Web Summit Rio 2023 ocorrerá pela primeira vez fora da Europa e tem a expectativa e reunirá mais de 15 mil pessoas e empresas, tornando-se o maior evento tecnológico da América Latina, segundo a organização do evento.

A Provider IT oferece consultorias de TI para o segmento financeiro e de seguros, mais vem expandindo sua oferta para beneficiar grandes empresas de diversas indústrias. Com um time de mais de 400 profissionais no Rio de Janeiro, São Paulo e em Fortaleza, a empresa oferece atendimento ágil, soluções inteligentes e personalizadas, alinhadas às demandas digitais.

De acordo com o diretor de Inovação da Provider IT, Nedyr Pimenta Filho, o conceito dessas tecnologias emergentes que englobam blockchain, criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), visam a descentralização e maior poder e usabilidade aos usuários. “Segundo uma pesquisa divulgada pelo Boston Consulting Group (BCG) em parceria com a ADDX, há uma previsão de que 10% do PIB mundial seja tokenizado nos próximos cinco anos. Desta forma, a Provider IT tem se mobilizado para oferecer aos seus clientes um serviço consolidado e confiável de Web 3.0”, comenta o executivo.

Durante a feira, a companhia vai lançar no mercado brasileiro um serviço de integração de Web 3.0, gerada a partir de uma estratégica parceria com as empresas CoinLivre e Blocklize. A parceria com a CoinLivre e a Blocklize foi firmada no início deste ano e, de acordo com Pimenta, garante maior mais privacidade, liberdade de acessibilidade, segurança e controle de dados aos clientes da companhia. “Estamos preparados para atender, jurídica e tecnologicamente, os novos clientes na Web 3.0, tanto quanto os atuais na web 2.0, que são majoritariamente bancos, seguradoras, e instituições de educação”, afirma.

Desta forma, a aliança entre a Provider IT, CoinLivre e Blocklize tem como propósito simplificar o acesso ao serviço de Web 3.0, levando em consideração todas as fases necessárias a serem implementadas pelos clientes. “A proposta é completa, uma vez que a CoinLivre é o formatador do negócio, jurídica e operacionalmente, e a Blocklize é a desenvolvedora da arquitetura técnica da Web 3.0. Nós, da Provider IT, atuamos fortemente na questão da integração tecnológica”, revela Pimenta.