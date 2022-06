Web 2.0 vs. Web 3.0: Qual é a diferença?

A World Wide Web passou por várias transições ao longo de sua história e continua a evoluir até hoje. Com o interesse na Web 3.0 ganhando força à medida que a tecnologia blockchain e a segurança se tornam cada vez mais populares, é importante olhar para as gerações anteriores e compará-las com o que vem a seguir.

A primeira geração da web foi definida originalmente por Tim Berners-Lee em 1989. Às vezes referida como Web 1.0, era sobre conectividade básica e hiperlinks. O conceito cresceu com a criação do navegador web, permitindo que usuários regulares visualizassem facilmente páginas da web. O primeiro navegador moderno foi o NCSA Mosaic em 1993. Foi cocriado por Marc Andreessen, que mais tarde se tornou o cofundador da Netscape, uma das empresas da primeira geração da web.

A Web 1.0 foi uma era pioneira com muitas primeiras vezes, enquanto o mundo aprendia o que a "supervia da informação" podia proporcionar. Muita coisa mudou nas décadas desde que a web foi inventada pela primeira vez, passando por várias gerações de evolução tecnológica.

A primeira geração da web foi relativamente estática, com quase nenhum conteúdo em vídeo disponível e um formato de página que não se afastava da formatação usada para uma página impressa. Tudo isso mudou por volta de 2004 com o advento da Web 2.0, a segunda geração da web.

O que é a Web 2.0? A Web 2.0 inaugurou a era onde a web se definiu como um novo meio. Era separado e distinto de todos os outros que o precederam, incluindo impressão tradicional e vídeos. Em vez de apenas sites estáticos que impeliam informações para os usuários, a Web 2.0 introduziu novas formas de interatividade. Conceitos como blogs se tornaram populares, e as redes sociais começaram a surgir com Friendster, MySpace e, eventualmente, Facebook. Uma série de tecnologias redefiniu a web de suas origens nascentes para a era Web 2.0. Entre eles está uma abordagem tecnológica conhecida como Ajax (Asynchronous JavaScript e XML). O Ajax foi popularizado pela primeira vez pelo Google Maps, o que mudou completamente a forma como a web funcionava. Ao invés de mostrar apenas um mapa plano e estático, o Ajax permitiu aos usuários do Google Maps ampliar, rolar e manipular a imagem do mapa. O uso do CSS (Cascading Style Sheets) é outra característica definidora da Web 2.0. No começo da web, desenvolvedores tinham que formatar páginas com tabelas, o que não dava muito controle. No início dos anos 2000, o CSS tornou-se mais comum e mais poderoso, permitindo layouts de design complexos que mudaram a aparência da web.

O que é a Web 3.0? Existe uma falta de clareza em torno do termo Web 3.0, também às vezes chamada de Web3, pois ainda é um espaço emergente muito vagamente definido. Há até debates sobre quando o termo foi cunhado. Berners-Lee usou o termo Web 3.0 para descrever o que ele chamou de Web Semântica em 2006, enquanto o cofundador da Ethereum Gavin Wood usou pela primeira vez o termo Web3 em 2014 no contexto das criptomoedas. Ao longo dos anos, o World Wide Web Consortium (W3C) tem tentado estabelecer padrões em torno do conceito da Web Semântica, que visam fornecer novas abordagens para ligar dados e conteúdo entre si. Em vez de apenas vincular conteúdo com base em palavras-chave, uma camada semântica pode ser informada pela inteligência artificial (IA) para ajudar a conectar dados e sites. O termo Web 3.0 vai muito além dos conceitos da Web semântica defendidos pelo W3C e é mais frequentemente usado em referência a conceitos de alto nível, como a descentralização. Em vez das mesmas abordagens centralizadas de conectividade e dados que são a base tanto da Web 1.0 quanto da Web 2.0, a Web 3.0 é construída sobre peer-to-peer e consenso baseado em algoritmos como base. Uma parte fundamental do consenso distribuído para a Web 3.0 vem na forma da tecnologia blockchain. Parte do impulso para a descentralização com a Web 3.0 também integra criptomoedas, que fornecem outra opção para pagamentos e transferência de valores. Além disso, o conceito de tokens não fungíveis (NFTs) fornece outra maneira de criar, gerenciar e possuir ativos usando a tecnologia blockchain. O uso de IA para permitir fluxos de trabalho, automação e experiência geral do usuário é outra marca fundamental do mundo emergente da Web 3.0. A IA ajuda a permitir a escalabilidade e o desempenho da própria web, além de alimentar novas formas de busca e interações inteligentes.

Web2.0 vs Web 3.0 O mundo da Web 1.0 era em grande parte estático e sobre fornecer informação. Com a Web 2.0, a web se tornou dinâmica e social. Com a Web 3.0, a web ficará mais inteligente e distribuída do que nunca. A tabela abaixo ajuda a especificar as principais diferenças entre a Web 2.0 e a Web 3.0. Web 2.0 Web 3.0 Centralizado. A entrega de aplicativos, os serviços em nuvem e a plataforma são regidos e operados por autoridades centralizadas. Descentralizado. Computação de ponta, peer-to-peer e consenso distribuído tornam-se cada vez mais a norma na Web 3.0. Moeda fiduciária. Pagamentos e transações ocorrem com moeda emitida pelo governo, como $USD. Criptomoeda. As transações podem ser financiadas com moedas digitais criptografadas, como Bitcoin e Ethereum. Cookies. O uso de cookies ajuda a rastrear usuários e fornecer personalização. NFTs. Os usuários podem obter tokens exclusivos que têm um valor específico atribuído a eles ou traz alguma forma de benefício. CSS e Ajax. A Web 2.0 é definida por tecnologias de layout que fornecem mais controle dinâmico do que a Web 1.0. IA. Tecnologia mais inteligente e autônoma, incluindo aprendizado de máquina e IA, definirá a Web 3.0. Bancos de dados relacionais. Os bancos de dados sustentam o conteúdo e os aplicativos da Web 2.0. Blockchain. Web 3.0 faz uso da tecnologia de contabilidade imutável blockchain. Redes sociais. A Web 2.0 inaugurou a era das redes sociais, incluindo o Facebook. Mundos no Metaverso. Com a Web 3.0, mundos no Metaverso surgirão fundindo realidade física, virtual e aumentada.