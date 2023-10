Provider IT e GGTIC destacam o poder transformador da inteligência artificial

A Provider IT, em parceria com a GGTIC-CE (Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará), promoveu um evento exclusivo, em Fortaleza (CE), chamado IA Dinner, sobre o poder da inteligência artificial (IA) e seu impacto no crescimento e evolução dos negócios. Ao todo, estiveram presentes mais de 80 líderes de tecnologia representando grandes empresas do Ceará.

De acordo com o diretor de Inovação da Provider IT, Nedyr Pimenta Filho, o encontro foi uma oportunidade única para compartilhar experiências e insights valiosos sobre os recentes avanços da tecnologia. “Durante o IA Dinner, os participantes puderam explorar o vasto potencial da inteligência artificial como catalisador para o crescimento dos negócios e refletir sobre estratégias para a transição digital em grandes empresas, discutindo estratégias práticas para incorporar a IA em seus processos”, explica.

Além do painelista Elieser Ribeiro, Head de IA na Provider IT, e dos gestores das principais organizações da região, estiveram presentes os diretores da Provider IT, Reginaldo Santos, Evandro Abreu, Nedyr Pimenta Filho, e o gerente comercial Lucas Ribeiro. “Esperamos promover outras iniciativas como esta em breve, uma vez que o Nordeste é uma das regiões prioritárias para a Provider IT, em termos de fomentar novos negócios”, comenta.

Com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo e em Fortaleza, a Provider IT oferece atendimento ágil, soluções inteligentes e personalizadas, alinhadas às demandas digitais. Atualmente, a filial da Fortaleza já possui equipes técnicas qualificadas para a prestação de serviços no processo de desenvolvimento de novos projetos, bem como a adoção de novas soluções e tecnologias. “Em franco desenvolvimento, o Nordeste tem espaço para provedoras de serviços de TI especializadas, e é nesse potencial de expansão, que a Provider IT irá mirar”, finaliza Ribeiro.