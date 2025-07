Reforma tributária acelera a corrida pela modernização de ERPs

Com a promulgação da reforma tributária no Brasil, que vai unificar diversos tributos federais e estaduais em impostos como a CBS e o IBS, as empresas vislumbram oportunidades históricas. De um lado, a partir da obrigatoriedade legal, a adaptação de seus sistemas às novas exigências fiscais. Do outro, a chance de avançar na modernização de ERPs, evoluindo sua infraestrutura tecnológica.

Tendo em vista que, se postergada, essa atualização pode comprometer competitividade, segurança e inovação, chegou o momento de as empresas otimizarem recursos e avançarem com as estratégias junto aos seus parceiros tecnológicos para estruturar planos de ação que não apenas sustentem a operação agora, mas otimizem os resultados do futuro.

O papel da tecnologia na preparação para a reforma tributária Para evitar que as empresas continuem em movimento, mas na direção errada, mais que atender às exigências da reforma, é importante que os gestores garantam o emprego de um ERP preparado para atender as demandas emergentes, com processamento em tempo real, maior flexibilidade e integração com tecnologias como inteligência artificial e automação de processos. Outro aspecto relevante está no modelo de financiamento dessa jornada. Com o apoio de parceiros e consultoria especializada, é possível elaborar um plano de negócios sustentável, que dilui os custos da migração ao longo do tempo e viabiliza incentivos financeiros. Em diversos cenários, o ponto de equilíbrio é alcançado em aproximadamente dois anos, com ganhos contínuos a partir da consolidação do novo ambiente tecnológico.

Cenário global e a necessidade de inovação A conjuntura econômica atual reforça ainda mais a urgência dessa decisão. A volatilidade cambial, a inflação acima da média, o impacto de tarifas internacionais sobre produtos brasileiros e a crescente demanda por soluções sustentáveis impõem um nível de pressão que não permite decisões lentas. Inovação e agilidade se tornaram ativos essenciais para qualquer empresa que deseja manter-se competitiva. Reduzir riscos, controlar custos e, acima de tudo, garantir que a inovação não fique travada por limitações do passado é o caminho mais promissor que os gestores podem seguir nesse momento. Tendo em vista que o ERP é o coração de toda corporação, nada mais estratégico que começar por ele.