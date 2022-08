CommScope anuncia novo distribuidor para o Ceará, Piauí e Maranhão

A CommScope anunciou um novo distribuidor no Nordeste: a Lemos TI. Com 10 anos de experiência no mercado, a empresa é especialista em soluções completas de redes estruturadas e data centers e vai proporcionar à CommScope uma base operacional e logística ainda mais eficiente, especialmente no nordeste do país.

Alex Cornetta, gerente da área de distribuição da CommScope para as regiões da América Latina e Caribe, afirma que a parceria será essencial para o atendimento na região. “Para que tenhamos êxito em território nacional esse alinhamento regional é fundamental, em especial na consolidação em áreas como data centers, onde somos os líderes do mercado”, explica o executivo.

O novo distribuidor, que trabalha nos mercados do Ceará, Piauí e Maranhão, fornecerá todo o portfólio de cabeamento estruturado da CommScope para rede de dados e data center, com as linhas de produtos Netconnect e Commscope, as quais abrangem todo o portfólio de produtos de fibra óptica, soluções em cobre, conectividade e acessórios.

Segundo Cornetta, a CommScope optou pela parceria com a Lemos TI sobretudo pela questão da forte atuação regional, além de toda a expertise e conhecimento de mercado que reforça ainda mais a qualidade do produto e do serviço oferecido. “Desde o ano passado estamos aumentando a capilaridade regional e a Lemos se encaixa muito bem dentro deste processo”, explica o executivo. “E queremos aprimorar o trabalho que está sendo feito por nossos distribuidores, oferecendo ferramentas para aumentar esse potencial de atuação”, completa.

A Lemos TI, que tem sede em Fortaleza, foi fundada por Fortunato Cohen, executivo com grande experiência na distribuição de equipamentos de telecom e cabeamento estruturado. A empresa conta com um portfólio de centenas de clientes, entre operadoras de telecomunicações, broadcast, indústria e empresas públicas e privadas.

“A parceria com a Commscope irá reforçar o nosso compromisso com a qualidade e será responsável por 85% do nosso faturamento, fortalecendo nosso portfólio de produtos, em especial as soluções de alta tecnologia”, avalia Cohen, CEO da Lemos TI.