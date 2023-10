CommScope vai vender sua área de redes domésticas para a Vantiva

A CommScope, empresa da área de conectividade de redes, anunciou seus planos para a venda de sua área de Redes Domésticas à Vantiva, anteriormente conhecida como Technicolor. Em abril de 2021, a CommScope havia anunciado a intenção de separar essa área de seus negócios, seguindo a iniciativa CommScope NEXT para otimização de seu portfólio. Após a avaliação de várias alternativas estratégicas para a área, foi decidido que a Vantiva seria o melhor parceiro para esse negócio.

De acordo com os termos da operação, cuja expectativa de conclusão é o quarto trimestre de 2023, a CommScope receberá:

25% de participação na Vantiva no fechamento da negociação;

Um pagamento de até $ 100 milhões, com a condição de que a Vantiva alcance um EBITDA igual ou superior a €400M em determinado ano de um período de 5 anos, além do cumprimento de alguns outros itens.

A estrutura desta operação permite que a CommScope obtenha vantagens futuras a partir da significativa criação de valor gerada por essa sinergia. A empresa também contará com um representante no Conselho de Administração da Vantiva, destacando seu compromisso com a estratégia da Vantiva.

“Nos últimos dois anos, consideramos de forma metódica e aprofundada alternativas estratégicas para nossa área de Redes Domésticas que pudessem fornecer os maiores ganhos a nossos acionistas e a melhor parceria para apoiar nossos clientes. Estamos confiantes de ter encontrado o comprador certo na Vantiva. Nossa área de Redes Domésticas enfrenta um ambiente desafiador nesse momento e acreditamos que a combinação dos dois negócios é a melhor oportunidade para alcançar o sucesso no futuro. Além disso, a área de Redes Domésticas e a Vantiva têm uma visão parecida e valorizam a inovação, o serviço ao cliente e o desenvolvimento de produtos da mais alta qualidade", disse Chuck Treadway, CEO da CommScope.

"Esta aquisição estratégica e planejada representa uma oportunidade única de transformação para a Vantiva", disse Luis Martinez-Amago, CEO da Vantiva. "Ela nos permitirá reforçar as operações de conexão doméstica da empresa, acelerar nosso mapa de inovações e alcançar novos mercados por meio de mais parcerias comerciais. Do ponto de vista financeiro, a aquisição da área de Redes Domésticas aumentará, posteriormente, a escala de nossos negócios ao mesmo tempo que gerará sinergia, fortalecendo acentuadamente nosso potencial de geração de fluxo de caixa livre. Isso implicará uma operação de aumento de valor, beneficiando todos os interessados, inclusive os usuários finais, clientes, funcionários, acionistas e credores. Obtidas todas as diversas aprovações, ficaremos muito felizes de dar as boas-vindas à CommScope como acionista da Vantiva e a nossos colegas da área de Redes Domésticas dessa empresa que se juntarão a nós."

Com mais de 300 milhões de equipamentos conectados entregues em todo o mundo, a área de Redes Domésticas da CommScope oferece dispositivos domésticos, softwares e serviços conectados com tecnologia de ponta. A Vantiva, por sua vez, desenvolve e fornece produtos e soluções que conectam clientes de todo o mundo aos seus conteúdos e serviços preferidos, seja em casa, no trabalho ou em espaços inteligentes.

A operação depende do recebimento das aprovações regulatórias exigidas e do parecer favorável dos acionistas da Vantiva. A CommScope espera que a Vantiva exerça a opção de compra após o período de consulta.