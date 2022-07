Novas soluções XGS-PON de CommScope para implementações de FTTP

Em todo o mundo, os provedores de serviços estão enfrentando uma pressão competitiva cada vez maior para implantar novas redes de fibra ou atualizar as existentes em resposta à demanda exponencial do consumidor, bem como novas oportunidades no financiamento de infraestrutura governamentais e do setor privado. Para enfrentar esse desafio, a CommScope anunciou a solução cloud-to-edge XGS-PON construída com padrões da indústria, que suportará um futuro 10G.

“A CommScope está posicionada de forma única para oferecer esta solução como pioneira em soluções de acesso de banda larga baseadas em PON. O novo conjunto de tecnologias abre caminho para redes XGS-PON que irão alimentar as cidades inteligentes, redes sem fio de próxima geração e serviços comerciais e de consumo do amanhã –como games de realidade virtual, assistência médica remota, educação online e a próxima geração da manufatura– em todo o mundo”, diz um comunicado de imprensa.

CommScope explicou que seu solução consegue isso por meio de três atributos principais: uma arquitetura flexível; componentes abertos e interoperáveis; e operação dinâmica baseada em nuvem. “A solução cloud-to-edge permite que os provedores de serviços em cenários de FTTH greenfield e de fibra profunda conectem várias topologias de rede e aproveitem os diferenciais de SDN para preparar suas redes para o futuro, independentemente do que o futuro exigirá”, diz o comunicado.

O conjunto de soluções Cloud-to-Edge Next-Gen PON consiste em quatro componentes: novo portfólio CommScope FLX PON OLT e ONU; gerenciamento de domínio ServAssure e software de gerenciamento de desempenho ServAssure NXT, soluções de conectividade de fibra e serviços de engenharia; e gerenciamento de projetos.

Juntos, esses componentes permitem aos provedores:

Melhorar o tempo para obter receita e otimizar o Capex por meio de uma arquitetura baseada em software que permite arquiteturas PON desagregadas e agregadas, bem como a utilização de ambientes de nuvem pública e privada e estratégias de vários fornecedores.

Reduzir o Opex, riscos e complexidade por meio do gerenciamento de desempenho e domínio baseado em software –melhora a visibilidade da rede e ajuda a melhorar a QoE, identificando e resolvendo problemas e reduzindo a necessidade de envio de técnicos e consequente tempo de reparo.

Impulsionar mais rápido as mudanças de tecnologia por meio de uma arquitetura aberta que pode acelerar a implantação de novos micro serviços, além de oferecer um modelo moderno de pagamento pelo uso.

A solução estará disponível para testes a partir do terceiro trimestre de 2022.