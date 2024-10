Oi expande para 287 cidades brasileiras a solução Oi Fibra X Premium

A Oi está ampliando para 287 cidades, em todas as regiões do país, a oferta das duas soluções mais completas de internet por fibra ótica da companhia, a Oi Fibra X e a Oi Fibra X Premium. A partir de 3 de outubro, todos os municípios que já dispõem de Oi Fibra, com exceção daqueles localizados no estado de São Paulo, terão acesso ao portfólio Cobertura da Oi.

“O portfólio Cobertura da Oi foi criado para clientes que desejam que o Wi-Fi chegue com qualidade em mais ambientes da sua casa ou da sua empresa e valorizam um atendimento diferenciado”, explica o diretor da Oi Fibra, Fabrício Bindi. As duas soluções ampliam a cobertura Wi-Fi da nossa internet com uma rede inteligente (mesh) e única, garantindo a melhor distribuição de sinal para cada dispositivo e sem precisar mudar de senha quando o cliente anda pela casa”, acrescenta.

Criada para atender clientes mais exigentes, a solução Oi Fibra X Premium traz a fibra ótica invisível na casa toda e Wi-Fi de alta performance. A ampliação da cobertura Wi-Fi acontece através da fibra que é levada para mais ambientes pela tecnologia inovadora FTTR (fiber to the room) e utiliza pontos Wi-Fi 6 (nova geração, ainda mais potente).

“Com FTTR, a fibra vai além do roteador principal, alcançando mais ambientes da casa. Quando os pontos Wi-Fi são conectados por fibra, a internet chega até o outro ponto com a mesma velocidade e sem interferência de sinal para uma experiência ainda mais incrível. E essa fibra é invisível, fina e flexível, não interfere na decoração e nem precisa de obra”, afirmou Bindi, lembrando essa tecnologia é exclusiva Oi na América Latina e premiada no Mobile World Congress.

Além disso, as ofertas também incluem o Oi Expert Care, que prevê atendimento e suporte diferenciados, com gerenciamento proativo de rede para corrigir eventuais falhas antes mesmo que o cliente perceba. E contempla ainda assistência tecnológica para ajudar a usar e configurar Smart TVs, impressoras e computadores, por exemplo.