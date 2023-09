O Wi-Fi e sua evolução: grandes aliados dos smartphones

Antes de 1997, os computadores portáteis eram muito caros e escassos. Para conectá-los à internet a única opção existente era um cabo conectado à uma linha telefônica ou a uma porta Ethernet. Quando o PC não contava com um modem interno, ele era conectado a um modem externo na porta PMCIA. Já era possível trabalhar off-line em uma cafeteria ou restaurante e depois fazer o upload do trabalho na internet ou enviar mensagens de e-mail respondidas e esperar chegar em casa ou no escritório.

Em 1997, nasce a primeira geração de Wi-Fi. Naquele momento, não havia nenhum modelo de smartphone que pudesse se conectar à internet, muito menos por Wi-Fi. Passaram 26 anos desde então, nos quais a tecnologia Wi-Fi evoluiu para novas gerações e se consolidou como um meio indispensável de comunicação, tanto para os computadores desktop quanto para os notebooks, telefones inteligentes, tablets e cada vez mais dispositivos, como os consoles de videogame, os dispositivos de streaming e televisão inteligente, além de TV boxes e muitos outros aparelhos que contam com a chamada IoT (internet das coisas).

A evolução do Wi-Fi não só permitiu que cada nova geração oferecesse maior velocidade de transmissão e recepção, ela também trouxe menor delay na resposta de rede, além da possibilidade de conectar um maior número de dispositivos à rede local, com maior alcance e até menor consumo de bateria dos equipamentos conectados.

Estas melhorias trazem muitos benefícios para os smartphones, uma vez que são equipamentos que normalmente ficam conectados à rede de dados e voz o tempo todo, mas não necessariamente estão transmitindo ou recebendo informações. Os smartphones contam com tecnologias avançadas de economia de energia há vários anos e estão sempre melhorando sua eficiência, conectando-se a redes Wi-Fi com um consumo mínimo de energia.

Os chipsets da MediaTek para smartphones, por exemplo, oferecem acesso sem fio à internet para outros dispositivos nas diferentes gerações: Wi-FI 5, Wi-Fi 6 e até a mais recente Wi-Fi 7. E os chipsets da linha Dimensity da MediaTek continuam incorporando melhorias que enriquecem a experiência dos usuários em aplicativos multimídia e de jogos, otimizando, por exemplo, a conexão conjunta de Wi-Fi e Bluetooth e oferecendo uma rápida conexão de dados e áudio estéreo com canais realmente independentes para uma latência em jogos até 54% menor. Desta forma, o áudio em dispositivos Bluetooth e equipamentos periféricos sem fio, como controles de videogame, podem ser conectados ao mesmo tempo sem interferência e sem afetar a velocidade de conexão nem causar delays.

Tecnologias como o Wi-Fi UltraSave permitem até 70% menos consumo nos smartphones ao serem conectados às redes Wi-Fi. Considerando-se também as melhorias dos equipamentos de Wi-Fi, como roteadores, repetidores e antenas, os usuários estão sempre se beneficiando de equipamentos atualizados.

Mais do que apenas um gasto, isto representa um investimento que permite contar com maiores velocidades, melhor qualidade de transmissão, maior alcance e até a possibilidade de o sinal atravessar muros, permitindo que todos os membros da família possam trabalhar, assistir a aulas ou ver filmes sem ter que enfrentar uma conexão ruim por estarem todos conectados ao mesmo tempo. No fim das contas, não se trata de contar com a rede Wi-Fi mais rápida do mercado, mas usar aquela que ofereça uma velocidade suficiente para os aplicativos usados tanto no escritório como em casa.

Uma rede Wi-Fi moderna permite fazer o melhor uso dos aplicativos, como videoconferências, sessões de jogos, reprodução de filmes e séries, além da navegação rápida em sites e da conexão em locais públicos, onde os usuários têm o benefício de poder conectar muitos dispositivos de uma vez e oferecer a seus clientes e visitantes uma ótima experiência on-line.

Os smartphones são cada vez mais utilizados como dispositivos por excelência para uso em redes de Wi-Fi, pois permitem jogar, trabalhar e se divertir graças a uma ampla variedade de aplicativos. Por isso, contar com uma rede Wi-Fi atualizada é uma ótima forma de aproveitar ao máximo a tecnologia e otimizar os recursos das redes domésticas ou de trabalho, sem deixar de usar estes dispositivos por várias horas e nem ter que se preocupar com a bateria.

A evolução da tecnologia Wi-Fi trouxe muitos benefícios aos telefones inteligentes, proporcionando uma conectividade sem fio mais rápida, confiável e energeticamente eficiente. Na medida em que os smartphones continuam sendo ferramentas essenciais em nossa vida diária, os progressos do Wi-Fi têm papel crucial na melhora do rendimento e experiência do usuário.

Aspectos importantes do Wi-Fi em smartphones:

Quanto mais recente for a versão da tecnologia Wi-Fi, maior a velocidade de download ao se conectar. O Wi-Fi 6 é 40% mais rápido do que o Wi-Fi 5. Da mesma forma, a velocidade de conexão também é maior quando o smartphone compartilha o acesso com outros dispositivos. A latência ou tempo de resposta da rede é menor nas tecnologias mais avançadas. O Wi-Fi 6 oferece 60% menos delay do que o Wi-Fi 5. O alcance do Wi-Fi 6 é até 30% maior do que o Wi-Fi 5. O consumo de energia é muito importante tanto para o smartphone quanto para os dispositivos conectados, sobretudo aqueles alimentados por bateria. Contar com a capacidade de gestão de Wi-Fi e Bluetooth em modo híbrido é importante, por exemplo, ao jogar on-line e utilizar fones de ouvido True Wireless estéreo.

Sobre o autor: Hugo Simg é diretor de desenvolvimento de negócios para a MediaTek no México.