10 dicas de cibersegurança para viajantes de negócios

Seja você um viajante experiente ou viajando pela primeira vez, a cibersegurança representa um risco. Os viajantes de negócios são extremamente vulneráveis porque carregam dados sensíveis, por isso é vital que eles tomem precauções extras para manter essas informações seguras.

Depois de ficar trancados durante a pandemia, viajantes a negócios e lazer estão ansiosos para rodar pelo mundo mais uma vez. Nesta tendência apelidada de "viagem por vingança", as pessoas estão correndo para reservar suas próximas viagens para compensar o tempo perdido, e as empresas estão buscando enviar seus funcionários para fazer negócios novamente. Especialistas do setor esperam que os níveis de viagem sejam mais altos do que os níveis pré-pandemia.

Com mais e mais pessoas viajando, os criminosos estão procurando capitalizar. Para proteger suas informações pessoais e os dados confidenciais da sua empresa, siga essas 10 dicas de viagem de cibersegurança para garantir que suas informações não viajem para um destino indesejado.

1. Bloqueie dispositivos O uso de uma senha ou PIN forte é necessário para manter suas informações seguras. Manter tablets, smartphones e laptops bloqueados quando não estão em uso é ainda mais importante. A maioria desses dispositivos tem configurações de segurança para bloquear o dispositivo com um ID de impressão digital, reconhecimento facial ou PIN. Se você perder seus itens, esta é a primeira linha de defesa. Ter seu dispositivo desbloqueado mesmo que por um minuto ou dois pode dar aos hackers tempo de sobra para que eles o invadam.

2. Atualize suas senhas Altere senhas que você usa regularmente, juntamente com os PINs em seus dispositivos. Além disso, não use um PIN comum para uma caixa de segurança ou cofre de hotel. Certifique-se de criar uma senha forte usando uma mistura de caracteres e comprimento recomendado de pelo menos 12 caracteres. Considere criar frases curtas para ajudar a lembrar suas senhas. Você também pode optar por usar um gerenciador de senhas que armazena senhas em uma área protegida. Você pode usar gerenciadores de senhas gratuitos, como LastPass ou KeePass, encontrados nas lojas de aplicativos, ou usar os incorporados em seus dispositivos e navegadores, como o chaveiro iCloud e o Gerenciador de Senhas do Google. Você também pode pagar uma pequena taxa de assinatura por mais recursos em gerenciadores de senhas, como Dashlane ou 1Password. Você pode alterar todas as suas senhas assim que voltar para casa. Ter um conjunto de senhas de viagem versus as mesmas senhas que você usa em casa e o escritório lhe dá outro nível de proteção.

3. Tenha cuidado com o Wi-Fi público Wi-Fi gratuito pode parecer atraente, mas torna você vulnerável a problemas de segurança. O uso de redes Wi-Fi não-seguras e não criptografadas em áreas como quartos de hotel, aeroportos, cafés, lounges e locais de reunião coloca você em risco de roubo de dados. Quando você está conectado a essas redes, qualquer pessoa pode ler e rastrear suas informações. Se você deve precisar usar Wi-Fi público, você pode reduzir seu risco usando uma VPN. Uma VPN cria uma conexão mais segura protegida por senha e criptografia. Isso embaralha suas informações para que as pessoas não possam ler suas senhas, dados ou qualquer outra coisa que você envie ou receba online. Se você não puder se conectar a uma VPN, evite acessar suas contas pessoais e dados comerciais confidenciais enquanto usa uma conexão de hotspot gratuita.

4. Instale software antivírus em todos os dispositivos Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de manter seus negócios e informações pessoais seguros é instalar software antivírus em seus dispositivos móveis. Isso inclui seu laptop, tablet e smartphone. Ter este software é uma última linha de defesa. Isso protege você se você acidentalmente se conectar a uma rede infectada e ajuda a proteger seus dispositivos contra malware, que pode roubar suas informações pessoais ou comerciais e travar seu dispositivo. Certifique-se de instalar quaisquer atualizações do antivírus o mais rápido possível. Essas atualizações incluem patches de segurança e outras correções para o seu software antivírus.

5. Mantenha sistemas operacionais e aplicativos atualizados Assim como o software antivírus, você precisa manter seus sistemas operacionais atualizados. Você também deve atualizar os aplicativos em seu smartphone –especialmente aqueles que você usa regularmente para o seu trabalho ou negócios pessoais. Antes de viajar, verifique se está tudo atualizado. Essas atualizações podem corrigir bugs conhecidos ou problemas de segurança. Você deve completar todas essas atualizações antes de sair e não enquanto estiver viajando.

6. Desative o Bluetooth A conectividade Bluetooth pode apresentar problemas porque os sinais vêm de todas as direções. Quando você deixa o Bluetooth ligado, as pessoas próximas podem se conectar ao seu telefone e possivelmente hackear seu dispositivo. Mantenha o Bluetooth desativado o máximo possível para evitar possíveis ataques.

7. Faça backup das informações dos seus dispositivos na nuvem Antes de viajar, faça backup dos dados de seus dispositivos na nuvem para manter suas informações seguras. Enquanto você tenta proteger seus dispositivos, a vida acontece. É possível que você perca seu dispositivo ou o danifique. Tentar restaurar dados durante a viagem pode ser complicado. Ter todas as suas informações na nuvem permite que você acesse essas informações de qualquer lugar, já que está em um servidor remoto e fornece um backup para itens armazenados em seu computador.

8. Pare de se conectar automaticamente A maioria dos telefones tem uma configuração para se conectar automaticamente às redes Wi-Fi. Embora isso possa ser útil para suas atividades diárias, não se conecte às redes Wi-Fi enquanto viaja. Desligue esse recurso antes de viajar para evitar que seu laptop e smartphone se conectem automaticamente a uma rede. Em vez disso, conecte-se manualmente às redes depois de determinar que elas são seguras.

9. Tenha cuidado com dispositivos skimmer (chupa-cabra) Os criminosos podem usar dispositivos falsos para copiar informações do cartão de crédito sem tocar ou usar seu cartão. Leva apenas alguns segundos para alguém passar o aparelho sobre o seu cartão de crédito e copiar seus dados. Eles podem até fazer isso aproximando o dispositivo da sua carteira ou bolso. Uma maneira fácil de evitar isso é usar uma carteira ou porta-cartão com proteção RFID que cria uma parede digital entre seus cartões de crédito e o dispositivo skimmer. Embrulhar seus cartões em papel alumínio (estilo gaiola de Faraday) também bloqueará o sinal. Os skimmers também podem ser escondidos em caixas eletrônicos e outros leitores legítimos de cartões. As máquinas ainda operam corretamente, por isso esses dispositivos são mais difíceis de detectar. Verifique os caixas eletrônicos para ver se há sinais de adulteração antes de inserir seu cartão. Procure também por peças que não parecem se encaixar corretamente.