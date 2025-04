Como proteger sua rede doméstica enquanto trabalha em casa

Muita gemte agora trabalha remotamente. A rede Wi-Fi da sua casa que você usava anteriormente para transmitir jogos e filmes foi agora colocada na frente e no centro das operações da sua casa. Seu Wi-Fi é sua conexão com o mundo exterior; e há chances de que seu "computador de casa" também esteja sendo usado para se conectar com seu local de trabalho ou escola.

Além de garantir largura de banda suficiente, agora é imperativo que você considere a segurança. Agora você se tornou o CISO de seu próprio domínio!

Você sabe como proteger sua rede doméstica? O que isso significa para você? Você deve comprar um software de segurança avançado para monitoramento de rede? Você tem que participar de aulas de hacking ético para saber onde estão suas vulnerabilidades? Recomendo que primeiro foquemos no básico. Existem várias coisas que você pode fazer a baixo custo ou sem custo algum para ajudar a proteger sua rede doméstica. Seu primeiro passo como CISO é definir o tom desde o topo. Discuta a importância da segurança cibernética com seus trabalhadores remotos, bem como suas responsabilidades. Quais são algumas das coisas terríveis que podem acontecer se os protocolos básicos de segurança não forem seguidos por eles? Treinamento e conscientização são fundamentais. Comece com o básico e defina "políticas" para ajudar a esclarecer e descrever expectativas e responsabilidades: Política de uso aceitável. Definir coisas como o uso adequado de e-mail e mídias sociais; manter atualizado o software antivírus; que software é aceitável (com ênfase em não baixar software desconhecido); uma política de "apenas diga não" a qualquer solicitação desconhecida para acessar computadores ou dispositivos; e o que deve ser feito em caso de computador ou dispositivo comprometido.

Comunique os locais apropriados que não devem ser visitados; também aplique controles parentais de hardware e software quando for necessário. Plano de continuidade de negócios e política de recuperação de desastres. Qual é o plano se o Wi-Fi não estiver disponível? Como funcionará o trabalho, a escola continuará? A lista de contatos para computadores, dispositivos e roteadores está atualizada?