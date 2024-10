Segurança de nível empresarial para as redes domésticas

Os roteadores domésticos, antes considerados simples condutores de acesso à internet, agora são os guardiões de ecossistemas inteligentes inteiros, controlando desde câmeras de segurança até eletrodomésticos conectados. No entanto, essa conveniência tem um preço: os roteadores têm sido cada vez mais visados por cibercriminosos, tornando a segurança robusta condição essencial.

Os atacantes exploram vulnerabilidades em dispositivos de uso doméstico, visando roteadores vulneráveis para infiltrar-se nas redes domésticas. Essas violações não se limitam a incidentes isolados de roubo de dados; elas podem comprometer redes inteiras, resultando em consequências devastadoras, como fraudes financeiras, ataques de ransomware e espionagem.

Em resposta a essa ameaça crescente do cibercrime, a Heights Telecom se associou à Check Point Software para lançar o Heights Cyber Dome, uma solução de segurança de próxima geração que integra o Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent diretamente nos gateways domésticos da Heights Telecom. Essa colaboração oferece proteção abrangente, fornecendo a primeira linha de defesa para redes domésticas.

O Quantum IoT Protect Nano Agent é uma solução de segurança leve e embutida que monitora continuamente as vulnerabilidades em roteadores e dispositivos IoT. Utilizando a tecnologia de Control Flow Integrity (CFI), impede explorações avançadas como injeções de shell, corrupção de memória e sequestro do fluxo de controle. O Nano Agent também fornece proteção em tempo de execução, garantindo que ataques de dia zero –vulnerabilidades previamente desconhecidas– sejam bloqueados antes de causar danos.

“A solução visa transformar os gateways domésticos em dispositivos altamente seguros, oferecendo proteção contra até os ciberataques mais avançados”, disse um comunicado de imprensa da Check Point.