Como empoderar mais mulheres em cibersegurança

Em 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para a educação, ciência e a cultura em 2015.

Neste ano, a Check Point Software ressalta ser crucial abordar a disparidade de gênero que ainda persiste no setor da cibersegurança. Embora esta área tenha registrado um crescimento global significativo ao longo dos anos, as mulheres continuam sendo sub-representadas, ocupando apenas 25% dos cargos de cibersegurança em 2021, de acordo com a Cybersecurity Ventures. No entanto, a projeção é que as mulheres preencherão 30% destes cargos no mundo até 2025, aumentando para 35% até 2031.

Seguem abaixo razões pelas quais ter mais mulheres em cibersegurança é bom não somente para as empresas, mas também para o setor e para a sociedade em geral:

Atender a um mundo diversificado: Na atual era digital, os produtos tecnológicos são consumidos por pessoas de todos os gêneros. Ao envolver ativamente as mulheres no desenvolvimento de produtos, fica garantido que a tecnologia responde às necessidades de todos, abordando eficazmente as diversas perspectivas e preferências dos consumidores.

Inspirar a próxima geração: Para fechar as brechas entre os gêneros nas carreiras STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), é necessário fomentar o interesse das mulheres por estas áreas. Quando as meninas veem mulheres bem-sucedidas na cibersegurança e ocupando cargos de liderança, isso se torna um objetivo alcançável para elas. Empresas como a Check Point Software, com metade dos seus executivos de nível C sendo mulheres, dão um exemplo poderoso.

Impulsionar a inovação: A diversidade promove a criatividade e a inovação. Numa área tão dinâmica como a cibersegurança, novas perspectivas e abordagens de resolução de problemas são essenciais para se manter à frente dos adversários cibernéticos. Estudos demonstraram que as equipas com diversidade de gênero tomam melhores decisões comerciais em 73% das vezes.

Salário igual para trabalho equivalente: Um fator para a equidade de gênero na força de trabalho é garantir salário e ocupação iguais. Iniciativas como as do ChatGPT, que defendem a paridade de gênero nos salários, demonstram um compromisso com a justiça e a igualdade. Esta prática não só melhora a cultura do local de trabalho, como também estabelece um padrão a seguir pelas organizações, destacando a importância do tratamento equitativo e das oportunidades para todos, independentemente do gênero.