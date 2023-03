ChatGPT: Um futuro amigo ou inimigo?

Hoje em dia, parece que você não pode ir a uma reunião no local de trabalho, reunião social ou evento familiar sem que o ChatGPT apareça na conversa. Para os não iniciados, o ChatGPT é basicamente um chatbot que usa inteligência artificial para responder a perguntas ou solicitações em texto humano. Em seguida, você pode refinar ainda mais esses resultados fazendo mais perguntas. É como se você estivesse conversando com outra pessoa –alguém que pode pegar suas ideias complexas e dar vida a elas.

Muitas pessoas o usaram para tornar suas vidas digitais mais eficientes, ajudando a gerar texto para um e-mail, postagem de blog, postagens sociais etc. Outros usaram o ChatGPT para despertar alguma criatividade, até mesmo pedindo para escrever músicas, planejar festas de aniversário para crianças, escrever um roteiro de filme e muito mais. Embora os resultados tenham sido mistos, há um enorme potencial, especialmente porque seus criadores o adaptam e o refinam.

Com a nova tecnologia, uma pergunta natural acabará surgindo: “e se o ChatGPT pudesse ser usado para algo sinistro? Como criar e-mail de phishing, ransomware ou até mesmo malware?”. Essa é uma possibilidade. No entanto, deixe-me esclarecer uma coisa: o ChatGPT em si não é malicioso. Porém, ele potencialmente facilita a criação de códigos maliciosos e comunicações bem formuladas. Vários artigos, como este no ComputerWeekly.com, já foram escritos especificamente abordando esse tópico.

Contudo, no mesmo artigo, Steve Povolny, engenheiro principal e diretor da Trellix, discutiu que o ChatGPT também poderia ajudar na segurança cibernética, desenvolvendo código, etapas, investigações guiadas e planos que podem ajudar a combater essas ameaças. As organizações podem incorporá-lo em seu arsenal defensivo para manter, ainda mais, seus colaboradores e dados seguros.

Na Trellix, nossa equipe no Centro de Pesquisa Avançada analisa constantemente as ameaças, tendências e tecnologias mais recentes e apresenta suas descobertas em vários relatórios. O ChatGPT é outra tecnologia que estão investigando e, em breve, compartilharão orientações.

Enquanto isso, o que você pode fazer para se sentir seguro? A arquitetura viva de XDR é fundamental, pois se adapta na velocidade dos agentes de ameaças e fornece inteligência avançada sobre ameaças cibernéticas. Outras soluções de segurança da Trellix, como segurança de endpoint, prevenção contra perda de dados, detecção e resposta de rede e segurança de e-mail, são importantes para manter as organizações protegidas.

Mais uma coisa interessante a ser mencionada sobre o ChatGPT é sua capacidade de pegar conceitos difíceis e explicá-los em termos simples. Isso é extremamente benéfico para nós em segurança cibernética, uma indústria atormentada por termos complexos, um ciclo interminável de acrônimos e uma grande lacuna de talentos (a ISC2 estima que a lacuna seja de 3,4 milhões de pessoas).

Indivíduos interessados podem pedir ao ChatGPT para explicar vários conceitos de segurança cibernética, como XDR, NDR, inteligência de ameaças e muito mais para obter uma melhor compreensão.

Não importa a experiência ou histórico de alguém, a segurança cibernética pode ser uma carreira significativa e nobre. Será interessante ver como essa nova tecnologia se desenvolve para tornar nossas vidas mais fáceis, mais eficientes, mais criativas e potencialmente mais seguras.

Sobre o autor: Adam Philpott é diretor de Receita (CRO) da Trellix. Adam adquiriu experiência em liderar mudanças de alto nível; ele liderou a equipe da McAfee através da propriedade de Private Equity sob TPG, para um IPO como uma empresa pública e, mais recentemente, levantando uma empresa multibilionária de Enterprise Cyber Security dedicada em propriedade de Private Equity sob STG.