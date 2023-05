Trellix lança suíte abrangente de segurança para endpoints

A segurança de endpoint é fundamental para o programa de segurança de qualquer organização e a linha de base para proteger a empresa, pois cada endpoint serve como um ponto de entrada para os negócios.

A Trellix, a empresa de segurança cibernética que oferece detecção e resposta estendida (XDR), anunciou o lançamento do Trellix Endpoint Security Suite. Os produtos e recursos avançados do Trellix Endpoint Security Suite capacitam os analistas do Security Operations Center (SOC) com visibilidade e controle superiores em um único painel de vidro para proteger proativamente todos os endpoints.

“O endpoint continua sendo a primeira linha de defesa para todas as organizações”, disse Aparna Rayasam, diretora de produtos da Trellix. “Para fortalecer a resiliência operacional, as organizações precisam de uma solução integrada e abrangente para proteção, detecção e resposta de endpoint. Ao integrar fluxos de trabalho de detecção e resposta de endpoint com recursos forenses profundos, o Trellix Endpoint Security Suite é a melhor solução para gerenciar com eficiência a segurança de endpoint.”

O Trellix Endpoint Security Suite oferece aos clientes da Trellix uma solução completa de segurança de ponta a ponta, composto por Trellix Endpoint Security (ENS), Trellix Endpoint Detection and Response (EDR) e Trellix Endpoint Forensics.

Principais recursos da suíte:

• Otimização da proteção de endpoint em escala: gerenciamento proativo da superfície de ataque; uma pilha de prevenção de ameaças rica e cheia de recursos

• Triagem e resposta a alertas eficazes e eficientes: triagem e remediação de alertas e incidentes; Investigação guiada por IA para uma resposta mais rápida

• Forense e análise de causa raiz: ferramenta poderosa fornece uma compreensão mais profunda das ameaças; melhora a detecção e os controles no futuro

• Base sólida: solução extensível com cobertura ampla e profunda para endpoints; integrado nativamente com o mecanismo Trellix XDR

Além disso, na RSA Conference, a Trellix apresentará uma prévia de um conjunto de recursos disponíveis no terceiro trimestre:

· Gerenciamento de segurança de endpoint simplificado: implantação em uma única etapa em todos os endpoints

· Análise forense melhor integrada: integração de artefatos forenses nos consoles de gerenciamento e resposta

· Suporte estendido: suporte para Apple Silicon, suporte estendido para estrutura MITRE e certificação FedRAMP

“Estamos preparados para oferecer o que há de mais atual em segurança para empresas nos mais diversos setores como Finanças, Manufatura, Oil&Gas, Energia e outros”, comentou Paulo Breiten, diretor regional da Trellix no Brasil.