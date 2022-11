OpenText firmou parceria com Google Cloud e apresentou inovações

OpenText iniciou a integração de sua plataforma de serviço de conteúdo em nuvem pública com o OpenText Core Content. A iniciativa conta com a colaboração do Google Workspace para os processos de negócios compatíveis com o Core Content.

O OpenText Core Content oferece aos clientes acesso ao conjunto de produtos SaaS multilocatário e serviços de API da OpenText no Google Cloud, permitindo que as empresas implantem recursos com segurança e rapidez em escala. “Juntos, OpenText e Google Cloud fornecem às empresas uma poderosa plataforma de serviços de conteúdo SaaS, com baixa latência e acesso seguro para equipes distribuídas”, diz um comunicado de imprensa.

A futura integração do OpenText Core Content e do Google Workspace permitirá que os usuários sincronizem conteúdo com vários dispositivos para acesso offline, digitalizem e acelerem fluxos de trabalho e acessem e editem conteúdo nos principais aplicativos de negócios, como SAP e Salesforce.

Isso facilitará a produtividade e a colaboração aprimoradas para equipes remotas e híbridas, diz eles do OpenText.

Segundo Muhi Majzoub, vice-presidente executivo e diretor de produtos da OpenText, o trabalho remoto e híbrido veio para ficar, e a capacidade de gerenciar e editar conteúdo no contexto de processos digitais é fundamental para o sucesso nesse momento. “A integração entre o OpenText Core Content e o Google Workspace permitirá que as organizações acessem e editem conteúdo enquanto trabalham no SAP S/4HANA Public Cloud, SAP SuccessFactors e Salesforce, ao mesmo tempo em que automatizam perfeitamente a governança dessas informações críticas”, sintetiza.

Com a parceria vem a capacidade do Google Cloud em oferecer suporte a aplicativos de nuvem pública, como Core, bem como implantações de nuvem privada de aplicativos OpenText em vários lugares, garantindo que os requisitos regulamentares correspondentes sejam atendidos. Isso ajuda a atender aos requisitos do cliente para residência de dados no país ou na região, ao mesmo tempo em que adere aos padrões de conformidade de maneira confiável, segura e consistente.

Seth Siciliano, chefe de parcerias de ISVs de espaço de trabalho do Google Cloud diz que entregar e construir a OpenText Core Platform no Google Cloud oferecerá os benefícios do gerenciamento de informações para mais clientes em todo o mundo.

Inovações para a nuvem

A OpenText também lançou uma série de inovações no Cloud Editions 22.4 (CE 22.4) para impulsionar o gerenciamento de informações, sem interrupções na nuvem.

“Nosso projeto Titanium, plataforma de nuvem da próxima geração, ajudará os clientes a acelerar sua transformação digital baseada em nuvem e futuros aplicativos de IA”, diz Mark J. Barrenechea, CEO e CTO da OpenText.

Os novos recursos incluem melhoras para a experiência do cliente, integração con Microsoft e melhor resiliência cibernética.

Na versão 22.4 oferece duas novas soluções obrigatórias para resolver o Customer Experience Management (CXM) e o Digital Experience Management (DXM). “Fornecidas em um ambiente unificado, essas soluções reúnem os principais recursos dos aplicativos OpenText Exstream (CCM), TeamSite (WCM/CMS), Gerenciamento de mídia (DAM), Experience CDP e Core Experience Insights, tudo em uma plataforma combinável”, diz o comunicado.

Para melhorar a coleta de informação por meio de experiências simplificadas, automatizadas e sem atritos, o Cloud Edition 22.4 tem várias inovações que permitem que os clientes acessem todo conteúdo, onde e quando necessário, e de forma simplificada com a nova integração com a Microsoft. “Os consumidores agora podem abrir, salvar e editar documentos no Core Content diretamente dos aplicativos do Microsoft Office Desktop, ​​aumentando a produtividade e mantendo a integridade. As empresas podem aproveitar um ambiente de integração B2B escalável com Microsoft Dynamics 365 Business e suas habilidades limitadas de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) interno”, explicam eles do OpenText.

Finalmente, com a complexidade do mundo digital atual é uma vantagem poder acessar informações com ferramentas abrangentes de investigação forense digital. Com o CE 22.4, a OpenText continua se concentrando na modernização das investigações forenses, com aprimoramentos no OpenText EnCase Forensic e no OpenText EnCase Endpoint Investigator, incluindo o suporte de novos conectores de nuvem para Facebook Messenger, Slack e Microsoft 365 Archive, fluxos de trabalho aprimorados e coleções para Mac.

Além disso, para aprimorar a detecção de ameaças e a resposta a incidentes, o OpenText EnCase Endpoint Security adiciona a capacidade de realizar detecção de anomalias fora da VPN e gerenciar ações de resposta automatizadas personalizadas. O CE 22.4 também permite visibilidade de rede escalável e coleta e análise mais rápidas de Captura de Pacotes (PCAP) externa com OpenText Network Detection & Response.