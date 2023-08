O que é Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)?

Como conceito, o Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI ou Electronic Data Interchange) não é novo. Na verdade, pode ser rastreado desde o transporte aéreo de Berlim, em 1948. Simplificando, os sistemas EDI automatizam e simplificam o processo de troca de documentos comerciais importantes –como faturas, ordens de compra e avisos de remessa– principalmente com parceiros, fornecedores e clientes. Os documentos EDI fornecem uma estrutura formal para a entrega de informações para permitir que os dados sejam trocados de forma eficaz.

A definição de EDI mais precisa é a troca de documentos de negócios entre computadores em um formato de documento padrão. Ao mudar de uma troca de documentos de negócios baseada em papel para documentos EDI, as empresas desfrutam de grandes benefícios, como custos reduzidos, maior velocidade de processamento, redução de erros e melhores relacionamentos com parceiros de negócios. As transações EDI são processadas muito mais rapidamente e com menos intervenção humana. Além disso, os melhores softwares e serviços de EDI podem ser integrados a sistemas de back-end, como ERP e plataformas de contabilidade, para permitir o processamento de ponta a ponta dos principais documentos de negócios.

Desde sua ampla adoção nos negócios na década de 1980, o EDI tornou-se uma parte essencial da infraestrutura de TI para empresas em uma ampla gama de setores da indústria. Somente no setor de saúde, as estimativas mais recentes sugerem que o mercado de EDI valerá US$9,18 bilhões até 2030 –uma taxa de crescimento anual de 9,6%.

Quais são os benefícios do EDI?

O software e os serviços de intercâmbio eletrônico de dados trazem muitos benefícios para as organizações que o fazem corretamente. As melhores soluções de EDI podem gerar aumentos drásticos no desempenho, ao mesmo tempo em que oferecem maior precisão na transferência de informações críticas para os negócios. Os processos automatizados, otimizados para efeito total, diretamente de computador para computador, podem ser executados muito mais rapidamente do que os processos manuais –e com um grau de precisão mensurável mais alto.

Com a substituição de documentos em papel por transações EDI, os registros eletrônicos incorporados aos processos facilitam o rastreamento fácil e rápido de EDI e a atividade de tratamento de auditoria. Essa transparência aprimorada de dados ajuda as empresas a aumentar sua capacidade de medir o desempenho e instigar melhorias em toda a cadeia de suprimentos. Os benefícios incluem: redução de custos, agilidade nos processos, mais precisão e segurança.

Existem soluções dedicadas projetadas para criar, enviar, receber, imprimir e gerenciar documentos EDI, bem como integrar a contabilidade e outros sistemas de back-office. A OpenText oferece uma variedade de tradutores EDI e ferramentas de mapeamento EDI para converter mensagens das estruturas de dados de aplicativos corporativos nos padrões Tradacoms, ANSI X.12 ou EDIFACT.

A OpenText também opera a maior rede EDI do mundo, com um conjunto de soluções, ferramentas e serviços de integração B2B/EDI para ajudar as organizações a melhorarem seus processos existentes e adotar novos.

Com o Business Network Cloud Enterprise, as organizações podem terceirizar seu programa EDI com confiança e obter a capacidade de trocar uma ampla variedade de transações EDI com parceiros de negócios, desde POs e ASNs até faturas e pagamentos. Também há a integração B2B, que não sobrecarrega os recursos ou orçamentos internos.

Sobre o autor: Roberto Regente Jr. é vice-presidente da OpenText para América Latina e Caribe.